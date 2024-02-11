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再臨香江辦展 老夫子二代作者：港人繼續努力

香港新聞組／香港11日電
原名王家禧（中）的王澤，一九六一年以長子王澤（右）之名為筆名創作「老夫子」漫畫。（本報資料照片）
原名王家禧（中）的王澤，一九六一年以長子王澤（右）之名為筆名創作「老夫子」漫畫。（本報資料照片）

「老夫子」第二代作者王澤，闊別4年，去年10月再臨香江，舉辦個人展覽。王澤用五官感受香港，眼見街上人流較以往少，但耳邊仍能聽見不同國家語言，最掛念咖哩魚蛋及雲吞麵，但又感到味道有些變化。

他認為香港繁榮依舊，大讚香港人「夠努力」，相信將來香港可創造屬於自己的未來，寄語港人保持希望，並用「老夫子」一貫的四字詞，以「繼續努力」送贈讀者。

明報報導，新冠疫情衝擊全球，定居台灣的王澤卻在當地樂得自在，「全世界亂七八糟，別人變得非常頹喪，我和太太兩人變得好生猛」，工作量大減九成，這些年兩人遊遍台灣各處，發現更多世外桃源，「他們（村民）不知道大城市發生什麼事」。

報導稱，闊別香港4年多，王澤說特別想念香港的咖哩魚蛋及雲吞麵，抵步後坐天星小輪從九龍到港島，「去銅鑼灣看咖喱魚蛋檔是否仍在，去吃雲吞麵」，感覺雲吞麵的味道有些變化，「以前好像特別好吃」，但認為總好過台灣的港式雲吞麵，因為那只是「安慰品」。

據報導，王澤的太太是台灣人，王澤說以前常帶太太回港，她對香港印象很好，香港常見的雙層巴士在她眼中是珍奇事物，「譬如香港的電車行來行去，好似好大的玩具一樣行來行去」，這些就是香港的繁榮。

報導指出，近年香港再遭遇移民潮，王澤同樣感到街上的人較以往少，但他說，仍可在街上聽到不同國家的語言，普通話、西班牙語、法語不絕於耳，認為「外國人還在這裡。」王澤除了用視覺、味覺感受香港，亦希望感受這地方的情緒，「所以（再來香港）都是一種嚮往，嚮往這個屬於香港的情緒。」

「老夫子」每幅漫畫都會配上四字成語，王澤如何形容現在的香港，他二話不說：「繼續努力！」他說「任何事情無辦法阻擋你對未來的期待。」

小檔案

王澤（英語：Joseph Chak Wong，1950年—），中國天津人，知名華人漫畫「老夫子」的第二代作家，是其父親王家禧的大兒子，前台北實踐大學擔任建築系的教授，在台灣與其父親合資成立「老夫子工作室」與「王澤股份有限公司」，奠定了目前「老夫子」漫畫的知名度。

「王澤」一名，曾被其父親當成筆名，而在本尊於其後繼承「老夫子」的創作後，台灣的媒體為了要與使用該名稱做為筆名的王家禧區分，便將王澤本尊當成「王澤二世」,「小王澤」。王澤本尊有時也被稱為「小夫子」。（取材自維基百科）

王澤筆下的漫畫人物老夫子（左）與大番薯（右）玩偶。（本報資料照片）
王澤筆下的漫畫人物老夫子（左）與大番薯（右）玩偶。（本報資料照片）

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