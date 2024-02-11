九龍皇帝「墨寶」占領街頭 曾灶財揮毫人間煙火

「九龍皇帝」曾灶財，他在香港公共場所留下了寫得歪歪扭扭的書法之後，成了家喻戶曉的人物。（路透）

曾經的香港 ，從1950年代至千禧年代的幾十年間，有著這樣一道風景：

轉角24小時報導，歪扭拙劣的中文毛筆字體，密密麻麻的爬滿了可以寫字的平面，若細讀，會發現當中內容有大量人名，中文字裡又混雜阿拉伯數字，字體大小不一致，個別字詞會被寫得極大，例如「國皇」，而這些大量堆疊的文字，皆無法組成連貫有意義的字句。

牆壁、橋墩、地下道、電箱、柱子、甚至是路牌，這些毛筆字竟爬滿了香港，大多在九龍，包括觀塘、尖沙咀天星碼頭、坪石邨、翠屏邨等地，但也不限於九龍，港島中環和西環等地都也能看見這些怪異而獨特的文字。寫下這些字的人，自號「中英國皇」，也就是在他街頭作品中，大大的「國皇」落款，有時他又寫著「九龍國皇」或是「新中國皇」，香港人則稱呼他為「九龍皇帝」。

九龍皇帝的作品曾於2023年去台灣展出，圖為台北當代藝術博覽會。（本報資料照片）

國皇落款 宣示主權

九龍皇帝本名曾灶財，從他的皇帝墨寶便可看出，他的教育程度不高，實則上，他的確僅接受過兩年的正式教育；從多年香港媒體的採訪資料中，可得知九龍皇帝出生自中國廣東，16歲時來到香港定居投靠舅舅，四處打工維生。九龍皇帝不良於行，是因為在工地和垃圾場工作時被壓傷腿部，餘生便依靠拐杖走路，而他到處寫字的原因，據說是他35歲時左右，在老家整理祖先遺物時，發現九龍部分土地是周朝時天子賜予曾家祖先的食邑，這代表，他應該是九龍土地的繼承人。

九龍皇帝曾灶財，與他的墨寶。 （本報資料照片）

從此，自1956年左右開始，九龍皇帝四處揮毫，用斗大的字跡寫下歷代祖先的名字，以此宣示他對九龍土地的主權；當時香港仍屬英國殖民地，曾灶財不滿英國「霸占」了家族領地，寫下的文字中也包括對英國政府的控訴，偶有咒罵英國女王的內容，到香港主權移交中國之後，九龍皇帝文字中抨擊的對象換成了中國。

四處留字 警局常客

九龍皇帝對九龍土地主權的主張，是否有所憑據？沒有人曾經見過這份傳說中的曾家遺物文書，而他的精神狀況也普遍被懷疑，幾十年來當他帶著毛筆墨汁四處寫字時，行人會走避、帶著小孩的家長會把孩子的眼睛遮住；揮毫破壞公物的行為讓他成為警局常客，他的街頭墨寶也總是在寫上之後，非常快地就被清潔隊洗去或用油漆蓋過，只是出了警局之後，九龍皇帝便又再次寫上他的書法 。

曾灶財的家人不與他同住，對外界的關注表達排斥，據九龍皇帝自己的說法，他的太太因為不能忍受他到處寫字破壞，已經離開他，不過這些仍無阻他在寫下曾家21世家譜和封號時，將太太、孩子的名字一起寫上。就是這樣一個，半世紀以來港人眼中的怪人，卻隨著時代演進，他的字跡連同他寫字的身影，一起變成了香港的一道文化風景。

香港人從未能夠自己講述自己的故事，唯獨這位可憐又悲傷的老皇帝是例外，作家馮敏兒曾說，他是「香港最後一位自由人」。（中新社）

入歌開展 終獲賞識

九龍皇帝的身影進入了流行文化，從1970年代香港TVB的單元劇集「畸人列傳」開始，陸續有香港電視劇出現影射他、或是以他的故事為藍本的角色，香港傳奇搖滾樂團Beyond也以九龍皇帝為原型，創作了歌曲「命運是你家」，還有1997年，香港時裝設計師鄧達智用九龍皇帝的墨寶作品來設計服裝，引發社會爭執版權問題。

以自號「九龍皇帝」聞名的曾灶財，他的作品成了2022年香港巴塞爾藝術博覽會展吸睛焦點之一。 （路透）

甚至在香港主權移交之前，九龍皇帝在藝術家劉霜陽協助下，於香港藝術中心辦了書法展，當天一件作品也沒有賣出去，隔天九龍皇帝如常回到街頭，揮毫標記自己的土地，但此後九龍皇帝的作品愈來愈受到更廣泛的重視，至2003年，九龍皇帝的作品出現在威尼斯雙年展，成為首位作品參展的香港人；然後，九龍皇帝的墨寶又做為了當代亞洲藝術，成為蘇富比的拍賣品。但對這種種藝術成就，九龍皇帝僅說：「我不是藝術家，我是皇帝。」

到了2007年，已經85歲的曾灶財因心臟病 過世，香港「蘋果日報」悲愴報導「九龍皇帝駕崩」，而他的作品，逐漸消失在香港的街頭，皇帝本人再也不能重覆寫上，於是香港人開始驚覺，在一連串的失去，去自由的保障、失去民主的希望、連生活空間都逐一失去，之後，九龍皇帝的墨寶也將失去，就像是囍帖街、舊中環天星碼頭鐘樓等等舊風景遭到清拆一樣，又一個港人集體記憶要消逝，於是藝術界對九龍皇帝的字跡發起保育呼聲，換得香港政府對少量現存的墨寶裝上保護罩等防護措施。

九龍皇帝的藝術地位，在香港視覺文化博物館M+開幕時做為開幕展的展品，可見一斑。包括兩扇寫滿字的大門在內，M+收藏了22件九龍皇帝的作品。

包括兩扇寫滿字的大門在內，M+收藏了22件九龍皇帝的作品。（取材自維基共享） 九龍皇帝的藝術地位，在香港視覺文化博物館M+開幕時做為開幕展的展品，可見一斑。（取材自M+）

港人發起 保育聲浪

據明報報導，曾灶財由1950年代寫到千禧年代，墨寶遍布港九新界，電箱、燈柱、橋墩均是他的「畫布」，是港人集體回憶。訪問當日不少市民經過時也駐足觀看，有人興奮與墨寶自拍，支持修復；但亦慨嘆財叔的墨寶「以前被當草，現在當是寶」，各界當年沒好好保育墨跡，任由石屎蓋過，修復後也「一窟窟」，從另一角度看是「自揭瘡疤」，相當可惜。

年屆七旬的任氏夫婦憶述，見過曾灶財在街上寫字，欣賞其字跡很有個人風格，笑言墨寶「又不是在自己門口」，相信大部分市民均不認為影響市容需清走，慨嘆墨寶「以前被當草，現在當是寶，想看也好難」。

負責修復的談藝坊則稱，修復期間路人反應非常有趣，大部分均支持，有人更自稱曾灶財侄女；亦有路人不屑，質疑為何保護「黐線佬（瘋子）」。調皮的談藝坊向該途人開玩笑，「我用空洞的眼神看著他，跟他說『是啊我也是神經病的』，嚇得他走了，哈哈」。

統籌修復的港鐵表示，今年1月初已在太子及旺角東站張貼海報介紹修復過程，讓更多市民及遊客了解「財叔」曾灶財事蹟。