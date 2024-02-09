60年彩虹邨將清拆 拆不掉濃濃人情味

有人認為彩虹邨天台球場已是香港地標之一，希望重建時將停車場引入附屬設施，並保留天台的活動空間。(中通社)

位於九龍黃大仙區牛池灣的彩虹邨，是香港 早期興建之公共屋邨之一，被稱為「香港最美屋邨」。近年來因七彩大廈外牆成為香港打卡熱點的彩虹邨，由於樓齡逾60年，將分三期清拆重建，預計歷時15年。對於居民來說，最珍貴的是邨內一草一木、一磚一瓦盛載的彩虹人回憶，還有鄰里守望相助的濃濃人情味。

冷巷踢球 中秋玩燈籠

大公報報導，「以前大家的家門都是敞開的，睡覺都不用鎖門。小朋友們很喜歡互相串門子，周末都會在屋外的冷巷踢球。」63歲的司徒志成，是彩虹邨第一代邨民，1962年入住丹鳳樓，從2歲住到40歲。

彩虹邨大廈長長的走廊，還有樓上的電梯大堂，成為司徒志成孩童時期玩耍的天地。今天無數人慕名到來打卡的球場，也是邨民們童年回憶不可或缺的一部分，「以前這裡還是一片空地，每逢中秋節，就會十分熱鬧，很多小朋友都會在這裡玩燈籠。」

報導稱，200平方呎空間住了一家五口，雖然擠迫，但鄰居間很關照，大家住得非常開心。抽到居屋後，司徒志成搬離彩虹邨，但仍經常回來探望舊街坊，「這是我從小到大生活的地方，承載了我和街坊們不少難忘回憶，現在其他地方很難再感受到如彩虹邨的人情味」。

國際級打卡點 太懷念

看著球場上人來人往，遊客頻頻拍照，司徒志成深感自豪，「彩虹邨已成國際級打卡點」，談到彩虹邨將重建，他說邨內很多歷史值得懷念。

「搬入彩虹邨後，覺得這裡好有人情味。」73歲呂瑞倫和丈夫30年前入住紅萼樓，街坊習慣大敞家門，若碰上油鹽用完也不愁，去這家借米、到那家借鹽，就可以把五味都湊齊。鄰里間也從不吝嗇自家的飯菜，「我們經常拿著飯碗去各家夾菜」，你嘗一下我家的，我試一下你家的，客套煽情的話不說，心中早已視鄰居如同家人。

呂瑞倫退休 後，在邨內擔任義工，協助行動不便的老人去洗手間、幫忙餵飯等。她說與老街坊早已成為朋友，「個個都認識，一路都有人和我打招呼，很開心。」對於彩虹邨重建，她說：「屋邨太舊了，始終都要搬，希望到時大家可以一起搬。」

據報導，疫情 三年，彩虹邨的鄰里情不減。疫情高峰時，雖然家家戶戶關門閉戶，但熱心的街坊為染疫的邨民穿梭送藥、送物資，「當時感染人數好多，邨內這麼多老人家，甚至是獨居，他們都很無助，我唯有發揮自己的力量，幫助他們。」義工之一的吳鴻鳴說。

67歲吳鴻鳴一家三口住在錦雲樓已40年，退休後加入彩虹之友社成為義工，平時幫忙街坊修葺家居。他坦言，彩虹邨幾乎每戶都有石屎（混凝土）剝落，大家也想盡快重建。

金碧樓酒家 承載回憶

此外，金碧樓地鋪有一間酒家，見證了彩虹邨的成長，門口招牌雖已褪色，但玻璃門上有簇新的「金碧酒家59周年」海報。酒家裝修簡樸，懷舊的大廳、傳統的龍鳳禮堂、馬賽克地磚、大桌圓櫈白光燈，桌與桌間顯得緊密，客人差不多要背貼背坐，侍應們熱情招呼每一位食客，每事每物就像回到上世紀般，透露一份久遠而親切的感覺。