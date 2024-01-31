接棒成龍 劉德華當選中國影協副主席 惠英紅任理事

劉德華當選中國影協副主席，成龍未連任。（新華社）

中國電影家協會（中國影協）第11次全國代表大會1月29日至30日在北京召開。與會代表審議通過了工作報告，修訂了《中國電影家協會章程》，選舉產生了中國電影家協會新一屆領導機構，陳道明連任主席，于冬、王健兒、尹鴻、鄧光輝、劉德華、吳京（滿族）、張冀（土家族）、郭帆、黃渤、黃曉明 、傅若清、霍廷霄當選副主席。大公報獲悉，另一位來自香港 的演員惠英紅和香港導演林超賢，當選中國電影家協會理事。已任兩屆副主席的港星成龍，本屆未連任。

大公報報導，新時代以來，中國電影事業取得長足進步，創作推出了一批思想性藝術性俱佳的優秀作品，創作活力不斷迸發，人才隊伍持續壯大，為繁榮發展社會主義文藝、建設社會主義文化強國，作出了重要貢獻。

中國電影家協會是中國文學藝術界聯合會團體會員。30日與會代表選舉產生了中國電影家協會新一屆領導機構，陳道明連任中國電影家協會主席，香港演員劉德華首次當選中國電影家協會副主席，也是本屆中國電影家協會12位副主席中唯一一位來自香港的演員。香港演員成龍此前連任了中國電影家協會第8屆至第10屆副主席，本屆並未連任。

劉德華20歲即出道，在香港乃至內地演藝界是公認的「勞模」，作品數量最多時，他一年曾拍過16部戲。劉德華的電影作品深受觀眾喜愛，飾演的不少角色深入人心，曾多次獲得香港電影金像獎、台灣金馬獎和中國電影金雞獎「影帝」。雖然已年過60，劉德華依然活躍影壇。他近日透露，自己2024年的行程排得滿滿的，計畫上半年重點拍攝新電影，下半年開始籌備巡迴演唱會。

在香港電影工作者中，演員惠英紅和導演林超賢，均當選中國電影家協會理事。林超賢此次是連任中國電影家協會理事，惠英紅則是首次當選中國電影家協會理事。另外，香港男演員馬浚偉首次成為中國電影家協會會員，1月29日至30日，受邀作為代表參加了中國電影家協會第11次全國代表大會。