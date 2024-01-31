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美商會：11%會員指港歡迎外企程度減 「別再喊國安了」

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港美國商會昨公布2024年會員商業前景調查報告，67%會員認為香港及美國減少有關國家安全的言論，可改善雙方關係；另有11%會員表示香港歡迎外國企業的程度較去年減退。此外，特首李家超近年連串國安行動，讓營商環境與氣氛持續惡化。甚至有美國商會會員表示，拜託李家超別再喊國安了。

綜合明報等媒體報導，香港美國商會30日亦發布的會員營商情緒調查報告顯示，67%的會員希望港府少講一點「愛國」、「國安」的言詞，愈講經商環境愈惡劣。59%美國商人表示希望港府多著力去解決經濟問題。展望未來，在港美商最關切的是美中之間的緊張局勢，認為這是未來12個月在香港經商的最大挑戰。

據報導，2024年會員商業前景調查報告則於去年11月16日至12月26日進行，有136間公司會員回覆，回應率25%。結果顯示，有78%會員表示無計畫在未來3年內將總部撤離香港，較去年多19個百分點；7%表示有計畫撤離，15%表示不確定，分別較去年少2及6個百分點。

報導稱，昨於基本法23條立法公眾諮詢記者會上，被問及如有外國港府、組織或政客就香港一些判決或法律發表聲明，是否已觸犯「境外干預」罪，李家超說曾聽過一名德國商會代表談及對國安法律的看法，該名代表說他不會有任何危害國安的想法，故他對香港任何國安法律不會有任何顧慮。

報導說，香港德國商會主席赫佑漢（Johannes Hack）早前受訪時表示，商會會員不會做任何違反國安法或23條的事，故23條不會有直接影響，但可能會有潛在間接影響。

報導指出，香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港中華總商會等三大廠商會，昨均表示支持港府就基本法23條立法，認為刻不容緩，亦相信一個月諮詢期合適，建議港府盡力就立法內容詳細向市民、傳媒、外國商會及外國駐港領事解說，爭取各界支持。

香港 港府 德國

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