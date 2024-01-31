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恒大遭清盤 香港總部、許家印3棟山頂豪宅待售

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

中國恒大集團爆發債務危機後，因資不抵債，債務重組方案亦缺乏進展，29日終被香港法院頒出清盤令，灣仔恒大總部及許家印私人持有的三間山頂大宅，市值合共約100億元（港幣，下同，約12.8億美元），近兩年已被銀主悉數接管，隨著事件明朗化，稍後陸續推出市場出售的機會極高。

香港01報導，恒大在2015年破全港商廈成交紀錄，以125億元購入恒大總部。但恒大其後財困，越秀地產及長實集團都有意洽購恒大中心，惟最終未有成事。在2022年9月，恒大總部被接管，去年更易名為「萬通保險中心」。

據報導，恒大債務危機爆發後，位於灣仔的中國恒大中心，曾三次獲洽購及全幢招標出售都未能成功，在2022年9月更被接管，去年6月中國恒大中心已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），「萬通保險」是馬雲及虞鋒旗下的雲峰金融集團公司，「萬通保險」曾指出因為租戶權益而取得大廈命名權。

報導稱，中國恒大中心位於灣仔告士打道38號，占地約2萬3021平方呎，樓高27層，總面積約為34萬5423平方呎，包含寫字樓大堂、商鋪及主席樓層。但隨著市道回落，該廈現時市值約70億，較高峰期回落近半。

身為「鋤D會」成員的許家印，於2013年事業如日中天之際，向同為「鋤D會」的鄭裕彤家族， 一舉購入山頂布力徑10B、10C及10E號屋，三間豪宅均於以公司轉讓形式買賣，外間無法得知作價。該豪宅屬屋苑式設計，鄭氏家族仍持有其中數間大宅。

許家印以公司持有的10B屋，2022年11月先被債務代理人接管，當時估值達8.8億元。及至2023年11月，許家印餘下持有的10C及10E屋，其中C屋近年曾由「技術性離婚」的前妻丁玉梅報住。雖然市道回落，但許家印這三間豪宅，總市值仍逾20億元。B屋大宅的接管人去年初曾委託代理出售該大宅，惟未達意向價收回。

據彭博報導，張松橋的私人家族辦公室2020年以2.1億英鎊（當時相當於21.3億港元），買入這個位於英國倫敦武士橋海德公園Rutland Gate 2-8 A號古老大宅。大宅由「Vision Perfect Global Ltd」持有，實際擁有人為丁玉梅，丁現時仍報住布力徑10C屋。

恒大集團 保險 香港

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