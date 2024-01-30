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香港啟動基本法23條立法諮詢 李家超稱不涉及「送中」

記者黃雅慧／即時報導
香港行政長官李家超30日宣布，即日起展開香港「基本法」第23條立法公眾諮詢工作。（中通社）
香港行政長官李家超30日宣布，即日起展開香港「基本法」第23條立法公眾諮詢工作。（中通社）

綜合港媒報導，香港行政長官李家超宣布30日正式展開香港「基本法」23條立法公眾諮詢，諮詢期至2月28日。李家超指出， 23條列明案件在香港審理，不會將被捕人送往中國大陸。對於在國外發表聲明是否涉及境外干預罪，李家超則強調，觸犯法例的標準為是否「有意圖」，如果沒有意圖危險國家安全，在法律內是容許的。

李家超表示，23條立法是香港憲制責任，社會經歷2019年「港版顏色革命」後，大家都明白到國安風險可以突如其來、嚴重的，因此必須盡快修補短版。

李家超稱，政府建議訂立全新的「維護國家安全條例」，以全面應對特區現在或未來可能出現的國家安全風險，及全面落實人大「5.28決定」和「港區國安法」規定的憲制責任和義務。

李家超指出，立法將有三項原則，包括「一國兩制」方針的最高原則、尊重和保障人權、以及按法治原則，堅持積極預防和依法懲治危害國安的行為和活動。

李家超認為，香港現在國家安全風險主要分開境外、境內兩部分：境外包括美國中情局和英國情報單位，已針對中國和香港進行大量的情報工作；境內部分，他提及香港經歷過2019年的「黑暴」（反送中運動），認為外國代理人以及「港獨」這思想還潛伏在香港社會。

律政司司長林定國指出，23條本地立法必須與「香港國安法」緊密銜接兼容和互補，甚至一致。林定國稱「香港國安法」第4條明列維護國家安全應當要尊重和保障人權，港府必定確保第23條立法符合保障人權的國際標準。

保安局局長鄧炳強則表示，23條立法諮詢文件中共有9章：第1至第2章闡述包括香港維護國家安全的憲制責任、面對的國家安全風險、立法必要性等；第3至第7章涵蓋5大類的危害國家安全的行為和活動；第4章涉及「煽動叛亂」；第5章是有關「竊取國家機密」及「間諜行為」; 第6章涉及「危害國家安全的破壞」等活動；第7章建議訂立「境外干預罪」；第8章建議就5大類罪行訂立域外效力；第9章提出辦理國安案件的不足。

在2019年反送中運動後，香港就持續緊縮各層面控管。1月25日出刊的「經濟學人」（The Economist）形容，「香港變得愈來愈不像是國際城市」。報導提及，北京在香港實施國安法，導致眾多香港民主組織解散。這些改變讓外籍人士失去在香港生活的興趣，而隨著特色的消失，香港看起來已越來越「中國化」了。

香港 反送中 港府

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