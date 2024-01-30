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港樓價指數連跌8個月 創7年新低 港股回購再創高

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港經濟去年雖然復常，但銀行加息潮削弱買家的入市意欲，樓市先升後回。差餉物業估價署私人住宅售價指數去年首4個月連升之後無以為繼，其後8個月累瀉近12%，最新報312.1點，並創近7年新低。

大公報報導，業界初步預期今年樓價仍然偏軟，期望減辣甚至撤辣穩定信心，上半年樓價料跌3%至5%，下半年略為回穩。

差估署私人住宅售價指數去年12月報312.1點，按月再跌1.39%，已連跌8個月，全年累挫6.75%。

去年跌市中，受實用面積753方呎以下的A類及B類中小型單位所拖累，該兩類指數去年5至12個月的8個月內，各累跌13.15%及11.4%，全年則各下挫8.7%及5.59%。

高力香港研究部主管李婉茵表示，今年樓價將繼續受銀行息口、發展商賣樓成績、土地政策成效及賣地等因素影響。即使美國如外界所料在第三季起減息，然而息率仍處較高水平。另外，目前發展商所累積的新盤及貨尾單位量，粗略估計有逾5萬伙，已足夠未來3年的供應，相信發展商會積極以較吸引價賣樓。

萊坊董事王兆麒指出，高息環境、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素，令樓價繼續向下，市場短期明顯欠缺信心，今年上半年樓價仍有機會再下跌3%至5%，下半年或略為回穩，全年料最多跌5%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑相信，香港整體經濟及樓價下行，整體投資氣氛差強人意，投資者亦欠入市意欲，發展商減價賣樓，增添二手市場的壓力。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，港府去年10月底公布減辣至今，樓價仍持續下滑，以現市況推斷，即使全面撤辣，樓價亦難大幅回升。不過，撤辣有助穩定樓市信心，對穩定經濟有一定幫助。

此外，證券時報引述Wind數據顯示，截至26日，已有99家公司在香港市場出手回購股票，累計回購金額達到228億港元（約29.1億美元），而去年同期回購金額僅70億港元，年增226%，2024年首月港股回購再創新高。其中回購王為騰訊，該公司今年以來已13次出手，美團、小米…等巨頭的回購也排在前列，顯示在港股不振下，中企持續出手拯救股價。

香港 投資 港府

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