英媒：香港「中國化」 已非國際城市 近年20萬人離開

英國經濟學人雜誌認為，香港正變得愈來愈「中國化」；圖為香港旅客於深圳灣口岸入境深圳。（中新社）

香港 南華早報前總編輯王向偉指出，在「國安法」實施後，有些人認為香港失去了優勢，「成為中國的另外一個城市」。無獨有偶，英國經濟學人雜誌也認為，香港正變得越來越「中國化」。

德國之聲中文網報導，現任浸會大學傳理學院新聞系副教授王向偉日前受邀上香港民主黨前主席劉慧卿的網路節目時表示，中國領導層對香港的指導方針始終沒有改變，且「香港這座獨具特色的資本主義城市，對中國起到了不可估量的作用」。

對於近兩年來香港的轉變，王向偉說，「香港未來發展最大的障礙，是香港現在的政治菁英……，他們沒有想清楚香港應該怎麽走」。他認為，香港的政治菁英實際上都在「猜北京」的想法，經常「組織學習班」到內地學習，想得到北京指示如何管理香港，「這是絕對絕對錯誤的」，因北京並不明白如何管理一個資本主義社會。

經濟學人雜誌則指出，香港人口結構正在發生變化，擁有750萬人口的香港，近年約有20萬名市民離開，導致人才外流。為此，港府 宣布一系列「搶人才」計畫，去年前11個月香港向外國人發放8000份簽證 ，但對內地人發放的簽證數量則是西方人的10倍。

報導指出，之前湧入香港的內地人主要來自中國南方，以講廣東話的為主。最新湧入的則來自各地，普通話成為現在香港企業董事會的首選語言。

報導引述一位在英國接受過律師培訓而搬到香港擔任金融分析師的女士表示，她申請的每一份工作都要說普通話，尤其是法律領域。 現在香港所有商業活動都面向北京，而新加坡現在確實是亞洲跨國商業中心。

文章認為，香港正變得越來越「中國化」，北京政府對香港實施的港區「國安法」已瓦解了當地的民主機構。香港新界一名店家說，外國人都走了，反倒是很多中國人來了。馬路對面一家曾經很受歡迎的西餐外賣店關門了，取而代之的是熙熙攘攘的中餐館。

另據明報報導，港府公布今日啟動基本法23條本地立法公眾諮詢，特首辦昨晚稱特首李家超今早10時召開記者會，題目為「維護國家安全：基本法第23條立法公眾諮詢」。綜合消息人士，當局今日只會公布諮詢文件，不會公布外界預期的藍紙草案，公眾諮詢期「不會很長」。