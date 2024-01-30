我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

英媒：香港「中國化」 已非國際城市 近年20萬人離開

香港新聞組／香港30日電
英國經濟學人雜誌認為，香港正變得愈來愈「中國化」；圖為香港旅客於深圳灣口岸入境深圳。（中新社）
英國經濟學人雜誌認為，香港正變得愈來愈「中國化」；圖為香港旅客於深圳灣口岸入境深圳。（中新社）

香港南華早報前總編輯王向偉指出，在「國安法」實施後，有些人認為香港失去了優勢，「成為中國的另外一個城市」。無獨有偶，英國經濟學人雜誌也認為，香港正變得越來越「中國化」。

德國之聲中文網報導，現任浸會大學傳理學院新聞系副教授王向偉日前受邀上香港民主黨前主席劉慧卿的網路節目時表示，中國領導層對香港的指導方針始終沒有改變，且「香港這座獨具特色的資本主義城市，對中國起到了不可估量的作用」。

對於近兩年來香港的轉變，王向偉說，「香港未來發展最大的障礙，是香港現在的政治菁英……，他們沒有想清楚香港應該怎麽走」。他認為，香港的政治菁英實際上都在「猜北京」的想法，經常「組織學習班」到內地學習，想得到北京指示如何管理香港，「這是絕對絕對錯誤的」，因北京並不明白如何管理一個資本主義社會。

經濟學人雜誌則指出，香港人口結構正在發生變化，擁有750萬人口的香港，近年約有20萬名市民離開，導致人才外流。為此，港府宣布一系列「搶人才」計畫，去年前11個月香港向外國人發放8000份簽證，但對內地人發放的簽證數量則是西方人的10倍。

報導指出，之前湧入香港的內地人主要來自中國南方，以講廣東話的為主。最新湧入的則來自各地，普通話成為現在香港企業董事會的首選語言。

報導引述一位在英國接受過律師培訓而搬到香港擔任金融分析師的女士表示，她申請的每一份工作都要說普通話，尤其是法律領域。 現在香港所有商業活動都面向北京，而新加坡現在確實是亞洲跨國商業中心。

文章認為，香港正變得越來越「中國化」，北京政府對香港實施的港區「國安法」已瓦解了當地的民主機構。香港新界一名店家說，外國人都走了，反倒是很多中國人來了。馬路對面一家曾經很受歡迎的西餐外賣店關門了，取而代之的是熙熙攘攘的中餐館。

另據明報報導，港府公布今日啟動基本法23條本地立法公眾諮詢，特首辦昨晚稱特首李家超今早10時召開記者會，題目為「維護國家安全：基本法第23條立法公眾諮詢」。綜合消息人士，當局今日只會公布諮詢文件，不會公布外界預期的藍紙草案，公眾諮詢期「不會很長」。

香港 港府 簽證

上一則

「繁花」名菜仙鶴神針 香港西苑酒家︰劇情煮法正宗

下一則

山西煤企老董貪腐 酒只喝「一茅五」 下屬送百隻活羊

延伸閱讀

經濟學人：香港不再是國際城市 「中國化」已成定局

經濟學人：香港不再是國際城市 「中國化」已成定局
分析：中國恆大清盤 境外債權人損失慘重

分析：中國恆大清盤 境外債權人損失慘重
恆大清盤 專家稱並非徹底沒有轉圜餘地

恆大清盤 專家稱並非徹底沒有轉圜餘地
港股低迷 多家公司回購自家股票累228億港元

港股低迷 多家公司回購自家股票累228億港元

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
涉嫌抄襲的其中兩幅作品，左的作者是鍾大椿，右的作者是石桂艷。(取材自上游新聞)

紙張比例都照搬…博主控國家一級美術師抄襲4幅畫

2024-01-26 06:30
網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺