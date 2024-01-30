港黃大仙祠除夕開通宵 上頭炷香料吸6萬人 可網上祈福

香港黃大仙祠將於大年三十晚9時正，開放予善信等候於子時上頭炷香，並會通宵開放至大年初一晚上9時。（中通社）

龍年將至，香港 嗇色園黃大仙祠將於年三十（2月9日）下午4時30分閉園作準備，晚上9時開放予善信等候上「頭炷香」，以求頭彩、好意頭，並通宵開放至年初一晚上9時，屆時會實施單向流水式上香和人潮管制措施，農曆新年期間亦延長開放時間，並推出「接財神」及元宵晚會等活動。嗇色園行政總裁冼碧珊昨說今年預計將吸引5萬至6萬人上頭炷香，較去年2.3萬人次多約一倍。

大公、文匯報報導，每年黃大仙祠除夕夜，均會舉行隆重祈福儀式，踏入午夜12時，伴隨化寶鐘鼓，由主科道長帶領眾道長上頭炷香，祝願新一年香港國泰民安，百業興旺，市民豐衣足食，祛疾去災。嗇色園副主席梁宇華昨日公布，年三十晚9時起將開放予善信入祠等候，子時即晚上11時或午夜12時上頭炷香，善信可在黃大仙祠外的廟宇廣場和黃大仙廣場排隊，9時起單向流水式入祠上香，到三個敬香點即大殿、三聖堂和盂香亭上香後離開，不可停留。

祠內除實施單向參神路線和人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區和供品區。此外，為響應環保、莊嚴道場，祠內亦一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油和大型香枝，不能燃點大束香枝，建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香在上香點敬奉。另外，年三十晚祠內的財神宮、太歲元辰殿、月老殿和從心苑暫停開放。

嗇色園主席黎澤森說：「去年是疫情 後首次復辦頭炷香活動，市民反應熱烈，有超過2.3萬人次上頭炷香，相信今年的人數會更多。」若善信未能親身到黃大仙祠參拜，則可透過網上祈福系統向黃大仙師祈福，或在網上平台TAO-NET觀看現場直播。嗇色園官方Facebook和Instagram專頁將實時直播12時祠內善信上頭炷香的盛況。

另外，年初二至整個正月（2月11日至3月9日），生肖凡屬龍、狗、牛、兔的善信，只要出示有效身份證明文件即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。嗇色園會向善信提供三支檀香，三處各敬一支香，無需額外帶備香枝及供品，而善信進入元辰殿，可獲「琉璃斗姥吊飾」一個；祈福上表，即可獲得「琉璃斗姥吊飾」一個和「硃砂平安手繩」一條。太歲元辰殿除年三十外，正月初一亦會暫停開放。