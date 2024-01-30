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香港市面出現多款500元偽鈔 菜檔防中招拒收

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

多款500元（港幣，下同，約63.9美元）偽鈔，在歲末於香港市面出現。

中通社報導，多位網民在社交平台報料，收到懷疑500元偽鈔，有涼茶鋪、的士司機紛紛中伏，有菜檔更疑因中招，已拒收500元。香港警方不久前亦曾發帖提醒市民小心分辨偽鈔。

其中兩款，幾可亂真，這些500元偽鈔，均有明顯破綻，有網民更點出一款懷疑假500元，其紙幣號碼的最尾3位數，籲請收錢時小心。

香港東區警區15日亦在官方FB發帖呼籲：「臨近年尾，假鈔又出現喇！？……近日，唔少市民同商家都話收到五百蚊假鈔……。」帖文提醒市民小心分辨偽鈔。

警方官方網頁表示，香港檢獲的港幣偽鈔數量佔全港鈔票流通量極小部分，而且大部分質素差劣。

警方表示，如收到偽鈔，應立即交給警方或銀行處理，切勿試圖再次使用，否則有可能幹犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條的「行使偽製紙幣」罪行。

警方又建議，接收或找贖鈔票時，切勿掉以輕心，檢查鈔票的防偽特徵。此外，亦要多瀏覽金管局網頁，了解鈔票防偽特徵，多留意警方的宣傳活動，以提高防範意識；以及如有懷疑，應向警方或銀行尋求協助。

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