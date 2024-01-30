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「繁花」名菜仙鶴神針 香港西苑酒家︰劇情煮法正宗

香港新聞組／香港30日電
「繁花」劇情中，由香港名廚引入至真園的名菜「仙鶴神針」。（取材自繁花劇照）
「繁花」劇情中，由香港名廚引入至真園的名菜「仙鶴神針」。（取材自繁花劇照）

香港導演王家衛擔任監製兼總導演的內地電視劇「繁花」，劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡與衰落的故事，其中一個重要場景，便是當年商人每晚流連談生意的飯店集中地黃河路，辛芷蕾飾演的李李便是飯店「至真園」的老闆娘。

香港01報導，1990年上海流行香港粵菜，「繁花」劇情提到不少香港馳名菜式，包括平民化的乾炒牛河、由香港名廚為至真園救亡下推出的名菜「仙鶴神針」、船王炒飯及川烏，當中的巧手名菜「仙鶴神針」更是王家衛經常光顧的香港飯店西苑酒家名菜。早前，與王家衛相識十多年的西苑酒家董事李文龍先生及行政總廚張志偉師傅受訪，分享名菜背後故事。

「龍哥」李文龍受訪時詳細分享獨創名菜的起源，表示「仙鶴神針」由西苑酒家在1980年代獨創，當時為南北行老闆們鑽研的菜式。龍哥指出鮑參翅肚等食材中，除鮑魚以外味道不突出，於是想到用乳鴿的味道提鮮，令魚翅吸收到濃郁的味道精華。

「繁花」劇情中，寶總為了救亡至真園，透過爺叔向相熟香港商人借將，「B哥」鍾鎮濤飾演的名廚，所介紹的第一道香港名菜便是「仙鶴神針」。

「仙鶴神針」作為西苑巧手名菜，除了用料上乘，手工亦占重要一環，張師傅直言：「釀乳鴿的功夫最難，因為乳鴿比雞、鴨與鵝肉的彈性低，釀魚翅後穿針時要非常小心，很容易會弄穿乳鴿皮。」張師傅笑言計算自己在內，西苑酒家只有三人能親手做「仙鶴神針」。

他更表示王家衛曾點名讚過柚皮鵝掌。王家衛享譽世界影壇，龍哥表示導演宴客足見地位超然：「客人對他非常尊敬，會向他鞠躬敬禮，外國人亦會請他在海報上簽名，日本客人甚至向他九十度鞠躬。」王家衛為西苑酒家的熟客，不時宴請世界各地的客人與電影同業，更曾點名盛讚柚皮鵝掌一菜。

在「仙鶴神針」以外，另一味香港菜式亦占重要席位。寶總在至真園開業後遲未現身捧場。首次光顧竟點名要吃乾炒牛河，更要求在廚房裡品嘗，務求在乾炒牛河最熱辣香口時試味，亦因此令至真園一夜成名，顧客紛紛慕「寶總牛河」威名而來。

香港 繁花 胡歌

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