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非遺斲琴匠師蔡昌壽 護中樂鋪「蔡福記」百年不墜

香港新聞組╱香港10日電
主理中樂鋪「蔡福記」的蔡昌壽，是斲琴大師。(新華通資料照片)
主理中樂鋪「蔡福記」的蔡昌壽，是斲琴大師。(新華通資料照片)

每到周末，位於九龍石硤尾的一間約10平方米古琴工作室便熱鬧了起來，銼刀及各種工具的聲音此起彼伏，斲琴匠人不時停下來用手把握琴的弧度，而一旁牆上等待張弦的古琴漆面潔淨無瑕，讓這個充滿古韻的空間顯得很明亮。

大公、文匯報報導，這裡是百年中樂鋪「蔡福記」，在1930年代從汕頭遷至香港，第三代傳人蔡昌壽是為數不多、承襲南宋浙派古琴藝術的斲琴人。斲琴技藝在蔡昌壽及愈來愈多的香港琴人中薪火相傳，傳遞千年迴響。

斲，音琢，削斫之意。斲琴，就是擇良木斲作成琴的藝術。古琴有3000年以上的悠久歷史，是中國最早的彈撥樂器之一，位列「琴棋書畫」四藝之首。與古琴相關的藝術除了演奏外，還有琴譜解讀和造琴，合稱「琴、譜、斲」。浙派古琴大家徐文鏡「琴、譜、斲」三者俱善。1940年代因治療眼疾而到港定居，機緣之下將斲琴的藝術傳授予蔡昌壽。

「斲琴研究班」自1993年創立至今，蔡昌壽已收約50名學徒；圖為蔡昌壽(前)及夫...
「斲琴研究班」自1993年創立至今，蔡昌壽已收約50名學徒；圖為蔡昌壽(前)及夫人(後排右三)與愛徒們合影。(中新社)

「蔡福記」的前身為祖父蔡春福在1904年於汕頭創辦的潮州樂器店。1935年，蔡家移居香港，其父再開設樂器製造廠，主營傳統潮州和客家樂器，兼造西洋樂器。整日流連於父親樂鋪的蔡昌壽，自小便對古琴、古箏、小提琴等中外樂器感興趣，經人推薦，如願成為徐文鏡之徒，徐氏一脈的古琴藝術從此在香港落地生根。

1969年，「蔡福記」由年富力強的蔡昌壽主理，並更名為蔡福記中西樂器製造廠，斲琴數量逐漸增加。他說：「古琴是文人樂器，也與我性格匹配。」

從原木到良琴，需經尋選良木、開斲琴形、刨琴面、挖共鳴箱、打磨、上漆、張弦等九個步驟，從頭到尾都要由製琴者一人完成，這是蔡昌壽琴藝的一大特色。由於木材是塑造琴身最重要的因素，因此尋找良木是蔡昌壽最重視的傳承課題之一。

年過八旬的蔡昌壽出生於樂器世家，百年前，他的祖父在汕頭創立「蔡福記」樂器店，在香...
年過八旬的蔡昌壽出生於樂器世家，百年前，他的祖父在汕頭創立「蔡福記」樂器店，在香港也已開業80多年。日前他憑藉「斲琴」技藝獲選為第五批國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人。(中新社)

隨蔡昌壽學藝20餘年的關嘉匯，現在是蔡昌壽斲琴學會的副會長；來自新加坡的黃良喜跟隨蔡昌壽學習近10年。1992年，蔡昌壽生了一場大病，大病初癒後，蔡昌壽曾認真考慮退休。經好幾位與他有深交的香港琴人再三請求，他的斲琴研究班在1993年7月開班授課。

「蔡福記」樂器店由蔡昌壽的祖父，百年前在汕頭創立，在香港也已開業80多年；圖為蔡...
「蔡福記」樂器店由蔡昌壽的祖父，百年前在汕頭創立，在香港也已開業80多年；圖為蔡昌壽在指導徒弟製作古琴。(新華社)

斲琴藝術通過師父而承襲，並在琴人之間流傳。蔡昌壽希望弟子們把斲琴視為藝術修為，而非圖利的手段。30年春風化雨，「斲琴人」三個字是他對自己的稱呼，2018年他憑藉「斲琴」技藝獲選為第五批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。雖已耄耋之年，他逢周末仍會來到工作室，陪伴徒弟們製琴。工坊裡做木工的聲音令他安心，彷彿又回到了初見古琴的時光。

「斲琴」是製作古琴的雅稱，斲琴工序繁多，共有「尋、斫、挖、鑲、合、灰、磨、漆、弦...
「斲琴」是製作古琴的雅稱，斲琴工序繁多，共有「尋、斫、挖、鑲、合、灰、磨、漆、弦」九個步驟；圖為蔡昌壽的弟子正在斲琴。(中新社)

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