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學者指港產業垂死 人口老化是大挑戰 建議吸才變1000萬人口

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港疫後經濟復甦步伐較預期慢，香港大學首席副校長及經濟學講座教授王于漸受訪表示，很多香港產業都面對困難甚至消失、垂死中，建議香港應啟動一場大辯論，分析優勢及弱勢，為未來確立步驟重建新定位。

明報報導，王于漸指出，香港面對人口老化，建議長遠透過吸納人才定居，甚至變成有達1000萬人口城市，增加勞動力及經濟動力，才有出路。

據報導，至於香港是否應思考國家安全的管治路線，或在管治手法上放鬆，以吸引人才赴港，王于漸說沒有什麼關係，因赴港的人為求發達，香港應專注可做的範疇，「不要去想我們做不到的事情」。他形容：「國安法，what can I do（我們可以怎樣）？無嘢（辦法）do。」

報導稱，王認為香港仍有前景及希望，但正面對存在危機，多個產業沒新賣點，例如金融業今日不知明日事，又反問：「你估我們還可以依靠內地遊客撐起經濟？」雖然港府積極推動中央定下「八大中心」策略或發展創科中心，他形容這些「是口號、無內容」，國家也不會幫香港「吊鹽水」，未來兩三年須辯論香港何去何從，及確立步驟重建新定位。

報導說，早年內地開放自由行旅客赴港，但王于漸指經濟模式增值不高，如中環名店的售貨員或買手等技術含量不高，反觀新加坡人均教育水平提升，人才投身更高增值行業，經濟增長率慢慢超越香港，他認為香港需認識目前全局，並找出解決方法，「難道還只是做sales（銷售員）？」

報導引述王于漸強調，香港最大挑戰是人口老化，要令經濟反彈需要年輕人口，「靠阿伯點得？」他相信香港問題在人才不足，比喻「香港是個好靚的跑道，跑道有什麼好看？要飛機來升降、跑車來賽跑，就要給人入來」，指二戰後香港大量吸納內地人口，帶來資金、技術及人才，創造當時經濟奇蹟，如今正要複製當年成功經驗。他補充，當短期人口增加，本地生產總值（GDP）就會增加，港府收入自然也增加。

據報導，王于漸指出，如今進軍內地市場不容易，內地疫情期間也有自身發展，更緊密經貿關係安排至今仍面對「大門開、小門不開」等問題。談及與內地合作，他認為香港未來可結合內地，進軍國際市場。

報導稱，在西方對華強硬態度下，王于漸說地緣政治對香港經濟是一大挑戰，但香港仍可重建與國際聯繫，「現在不是美國人討厭我們，是美國政府討厭我們，你估美國人不想和我們做生意？我們去找可以做的生意，世界這樣大！」

香港 港府 新加坡

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