用熊貓糞便造紙 香港350學生同創金氏紀錄

香港示意圖。(圖：shutterstock)

環保意識需要從小培養，海洋公園成立的「海馬同學會」日前舉行啟動禮，來自全港178間學校、2500多名師生誓師成為保育大使，共同承諾在社區推動保育。

大公、文匯報報導，活動當天350名學生一同動手，將紙漿與含竹纖維的熊貓糞便混合攪拌後，放在網紗用錘子等物件壓平，再將成品放在太陽下4至5小時曬乾，便可製作出再造紙。活動獲得金氏世界紀錄的認證官到場見證，並頒發紀錄證書。

有參與造紙活動的同學興奮表示，從來沒想過糞便也能變成紙張，製作過程非常有趣，令他對保育這個領域產生很大興趣，回家後會與父母研究，如何將非一般的資源轉化成日常用品。

海洋公園主席龐建貽表示，「海馬同學會」的成立充分展現園方一直以來對教育及保育的承諾，項目亦是海洋工作嶄新保育倡議項目「逆瀕行動」的重要一環，旨將培育學生成為保育先鋒。

他指「海馬同學會」未來將帶領全港學生，參與「海洋公園保育聯盟」的三大旗艦活動，包括鼓勵減廢、回收和升級再造、以及推動低碳飲食。鼓勵消費者選購無包裝食品、多吃本地和時令食材，以減少生產及運輸途中產生的二氧化碳，以及包裝生產過程中消耗的能源。