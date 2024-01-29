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梅西、貝克漢2.4訪港 文旅局：有助宣傳旅遊

香港新聞組／香港29日電
香港迪士尼樂園度假區舉行「奇妙年年」龍年新春慶祝活動，邀請賓客在樂園參與各種迎新春活動，提前感受新春氣氛。（中新社）
香港迪士尼樂園度假區舉行「奇妙年年」龍年新春慶祝活動，邀請賓客在樂園參與各種迎新春活動，提前感受新春氣氛。（中新社）

美職球會國際邁阿密2月4日將赴港舉行表演賽，阿根廷球王梅西、班主貝克漢隨行。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨形容國際邁阿密赴港「不是比賽那麼簡單」，當局花很多工夫推動和支持；他透露正研究邀請球會在港四處參觀及舉辦其他活動，間接宣傳香港，但雙方仍在商討細節，亦要尊重對方意願及時間安排。

明報報導，楊潤雄昨於商台節目「政好星期天」表示，今屆港府舉辦活動不純粹從賽事角度考慮，而是思考如何吸引世界眼球、如何借此宣傳赴港旅遊，「中間會不會有文化活動可以融入進去」。

據報導，港府計畫今年在港舉辦150項盛事。對於有立法會議員質疑部分活動只是「打卡」，稱不上「盛事」，楊潤雄稱打卡點是旅遊景點必備 ，若無打卡點或令活動受歡迎程度減低。他以情人節起展出的巨型紅心裝置為例，除打卡外亦是藝術裝置，會在多處快閃，可吸引旅客到處參觀，帶動地區經濟。

報導稱，早前有議員關注當局如何吸引國際歌手赴港辦演唱會，楊潤雄重申當局仍會積極爭取，但對方最終是否赴港屬其商業決定。他稱會否向主辦單位提供資助，需視乎活動對港整體利益，而不少港府資助盛事項目較長遠，期望主辦單位每年都赴港舉行，但演唱會可能隔數年才舉辦一次，而且主辦單位可藉此賺錢，未必需港府資助。他反問，若需資金支援演唱會，何不先資助本地歌手。

香港街頭書寫春聯的攤位28日吸引市民駐足欣賞，臨近農曆新年，喜氣洋洋的賀年彩飾和...
香港街頭書寫春聯的攤位28日吸引市民駐足欣賞，臨近農曆新年，喜氣洋洋的賀年彩飾和春聯深受歡迎。（中通社）

報導說，楊又提到2023/24年度有17項獲M品牌認證的項目，歷來最多，反映香港可舉辦大型體育活動，相信可同時帶動相關行業經濟。

另據大公、文匯報報導，港府本月起在全港舉辦「18區日夜都繽紛」活動，其中上環文化廣場昨舉行「18區日夜都繽紛」啟動禮，約有40個攤檔並設特色市集，售賣花生糖和糖葱餅等懷舊小食、茶葉、海味、鈎織公仔、手寫揮春等。有商戶稱人流較預期多，生意增三四成，也有遊人大讚「有年味、好久沒這麼熱鬧」。

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