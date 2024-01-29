妮可基嫚新劇涉雨傘運動 港無緣看 外界分析1個理由

妮可基嫚製作及主演的「外籍之人」1月26日上架亞馬遜Prime Video。（網站截圖）

金像獎影后妮可基嫚（Nicole Kidman）2021年8月赴港拍攝的劇集「外籍人士」（Expats）在香港 拍攝，疑因劇情背景涉雨傘運動，香港地區用戶未能從串流平台看到這部影集；分析認為，這可能是創作自由收緊狀況下，又一樁自我審查案例。

香港01報導，香港電影工作者總會發言人田啟文估計，一部劇集不在一個地區播放，可以是基於兩種考慮：一是該地區「受眾不足、無市場」，二則是有不必要風險。不過他坦言，劇集不在香港播放，也可基於其他原因，認為難言事件會否影響外地團隊赴港拍攝意欲。

法新社26日報導披露，妮可基嫚監製及主演的新劇「外籍人士」26日於亞馬遜Prime Video首播，目前釋出兩集，不過在港觀眾未能看到；據該影集先前評論，其預定於2月16日播出的集數將重現2014年雨傘運動場景。

報導引述美國港人組織香港民主委員會（HKDC）研究員王樂知的意見指出，在港觀眾未能看到這部影集的原因可能與政治有關，這很可能是又一個自我審查案例。

王樂知認為，港府 允許妮可基嫚為拍攝影集規避香港檢疫法規，港府沒有理由不贊成這部影集；「不過，我不想排除政府審查的可能性，在獨裁制度下，政策可能會迅速改變，尤其是在言論自由方面」。王樂知強調，如果「外籍人士」確實受到審查，這將向娛樂界傳達一個強烈訊息──「香港不是一個好的商業環境」。

好萊塢女星妮可基嫚主演新劇外籍人士（Expats）在香港拍攝，劇情背景涉雨傘運動，在港觀眾未能從串流平台看到這部影集。圖為外籍人士預告其中一幕畫面。（視頻截圖）

明報28日報導指出，港府發言人27日對於該案回應，目前電影檢查條例只規管電影上映，不適用於串流或網路平台；其另表示，不評論個別商業機構的營運安排。

這部影集於2021年開拍，妮可基嫚8月搭乘私人飛機從澳洲 雪梨抵赴香港，正值新冠疫情期間，妮可基嫚和其團隊被指獲港府豁免檢疫，引發爭議。文體旅局表示，當年電影服務統籌科提供外景拍攝協助歷時一年多，而拍攝提供機會予本地團隊參與國際影視製作。

「外籍人士」影集預告片段在去年12月曝光，可見中環、維港、旺角等香港街景，還有2014年雨傘運動畫面。雨傘運動發生於2014年9月26日至12月15日，歷時79天，為一場訴求真普選公民運動。