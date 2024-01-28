港減塑分階段禁售 棉花棒、牙線棒現搶購潮

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 減廢政策連環出台，8月1日垃圾徵費前，「走塑」(減塑)新例先行，首階段4月22日執行，禁售包括膠棉花棒、食物膠籤、膠牙籤等；暫定次階段明年實施，禁售包括即棄膠檯布、牙線棒等。導致連鎖藥房棉花棒及牙線棒貨架被大量掃貨清空。

明報報導，連鎖藥房萬寧沙田分店，200支裝的棉花棒及200支裝的特幼嬰兒棉棒昨午貨架遭清空，顯示「暫時缺貨」，有市民一邊大量買入牙縫刷，一邊致電問親友是否要買，稱政府將禁售，要儲貨備用。

藍田一家萬寧分店的牙線棒及棉花棒貨架亦顯示缺貨；至於屈臣氏，沙田第一城分店的牙線棒也是同樣情況。

環境及生態局長謝展寰昨稱，即棄膠餐具和產品的管制法例會如期推行。

港九藥房總商會理事長林偉文稱，由於港府 將禁售即棄塑膠產品，近日買棉花棒及牙線棒的市民稍增，不過供貨沒有問題。他舉例，棉花棒有紙製替代品，價錢相若，對業界影響不大。他說個別商戶未必掌握哪個階段有哪類產品禁售，建議政府與商會溝通，讓商戶可及早調節入貨量，避免損失。

選委界立法會議員江玉歡認為，政府在即棄膠餐具和產品管制宣傳力度不足，建議把握實施前的三個月多宣導。

此外，8月1日將開徵垃圾費，公營及私營大型屋苑有物業管理協助，全港還有3100幢「三無大廈」要如何落實垃圾收費？環境及生態局長謝展寰昨透露，政府將提供協助，第一步由食環署在附近放置660公升的大型垃圾桶讓居民棄置垃圾，並會有外展隊到場教育居民。

「三無大廈」是指沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司的大廈。

有立法會議員認為，雖然難免有「街外人」棄置垃圾到供三無大廈使用的大垃圾桶，但相關安排屬折衷做法。消息人士解釋，三無大廈住戶有需要協助，不能因擔心大桶被濫用而不為，強調垃圾收費目的是減廢，推動回收及建立一個健康的綠色生活文化，同時帶來環境衛生改善。