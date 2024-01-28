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深水埠傳虐貓 垃圾屋驚見棄貓奄奄一息

香港新聞組╱香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

深水埠疑發生虐貓案。一名男子接受一名自稱「貓義工」的30歲女子委託，前往一幢大廈照顧貓咪，男子與妻子到場後發現該處猶如「垃圾屋」，多隻貓情況欠佳，於是報警。警員到場發現環境惡劣，有6隻貓咪奄奄一息，通知愛護動物協會協助。全案被列作「殘酷對待動物」處理，正調查事件起因。

香港01報導，報案夫婦指出，一年前透過網上群組認識自稱「貓義工」的袁姓女子，偶爾會與對方交收貓糧及貓用品，交情不深。袁自稱經常餵飼、收養流浪貓。四天前夫婦突然接獲袁女來電，聲稱有急事要離開，僅留下住址，並將鎖匙放在門外，請夫婦接手照顧貓咪。

夫婦前往袁女所述住址始發現事有蹺蹊。該處環境凌亂，排洩物四散一地，傳出陣陣惡臭，有如「垃圾屋」，屋內大部分貓糧受潮，食水亦受到污染。

他們又發現六隻貓被困在同一間房內，其中兩隻困於貓籠、餘下四隻在房內四處走動，品種包括豹貓、英短、長毛貓等。大部分貓咪體形瘦削，其中一隻更疑似脊骨移位。

夫婦其後一連多日聯絡袁女不果，懷疑現場為貓繁殖場，商量後決定報警。警員到場經初步調查後，將案件列作「殘酷對待動物」，通知愛協人員到場檢走貓隻，並繼續嘗試聯絡袁女。

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