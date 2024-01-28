屯門嬰疑受虐 腦有血塊命危 33歲保母被拘

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 屯門疑發生虐兒案。一名9個月大女嬰因不適而到屯門醫院求診，醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，左眼腫脹，情況危殆，認為傷勢可疑；警方調查後，拘捕33歲鍾姓保母。

香港01報導，女嬰父母俱為上班族，育有一對4歲及9個月大的女兒，一家四口與一名家庭傭工在屯門區居住，惟傭工1月份休假，父母遂透過仁愛堂社區中心尋求暫托保母。父母通常早上將女嬰交予保母照顧，傍晚才接回。

25日上午，保母如常接走女嬰，下午為女嬰洗澡後發現抽搐，遂通知女嬰父母。父母趕抵後驚見女兒失去意識，立即將她送往屯門醫院救治，醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，左眼腫脹，立即安排手術及送進兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。醫生認為女嬰傷勢可疑，不排除是人為造成，因而報案。

據報導，社會福利 署在全港18區推行「鄰里支援幼兒照顧計畫」，支援因工作未能照顧子女的家長，在鄰里層面為九歲以下的兒童提供日間照顧服務。服務包括由社區保母提供的家居照顧服務，營辦機構須設有機制招募、評估、篩選及培訓合適的社區保母，並安排有需要的兒童在社區保母的居所或營辦機構認可合適的地點接受服務。

署方表示，涉案保母在仁愛堂完成培訓的社區保母，求診女嬰是她第一位負責照顧的兒童，署方非常關注事件，會密切留意警方的調查結果。

仁愛堂回覆，由於警方正展開調查，現階段不宜作出任何評論，仁愛堂會盡力配合，並對其家人表示深切的慰問，祝願小朋友盡快康復。