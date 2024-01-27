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未考慮流量 香港選民登記系統故障排除外力

香港新聞組／香港27日電
2023年區議會一般選舉電子選民登記冊系統故障事件，專責調查小組表示，系統設計未充分考慮流量影響，導致終超出負荷而故障，因該系統屬封閉性設計，排除遭外部攻擊可能性。（中通社）
2023年區議會一般選舉電子選民登記冊系統故障事件，專責調查小組表示，系統設計未充分考慮流量影響，導致終超出負荷而故障，因該系統屬封閉性設計，排除遭外部攻擊可能性。（中通社）

香港選舉管理委員會26日舉行記者會，對2023年區議會一般選舉電子選民登記冊系統故障事件做報告，專責調查小組主席文本立表示，電子選民登記冊系統設計未充分考慮流量影響，導致運算時間越長，負荷越大，最終超出負荷而故障，因該系統屬封閉性設計，排除遭外部攻擊可能性。

綜合媒體報導，去年12月10日區議會選舉期間，選舉電子選民登記冊系統發生故障，以致當日系統中央處理器負荷接近100%，最終不堪重負。選管會主席陸啟康表示，事故後的紙質選票須人手點票，以致漏算專用投票站的2138票，拉低投票率0.05%，但強調「選舉結果絕對不受影響」。

事後，行政長官李家超要求選管會成立專責調查小組，並按「選舉管理委員會條例」，於三個月內向行政長官提交的報告中，作詳細匯報，確保類似事情不再發生。

文本立稱，選舉事務處因應今次區選修改系統程序，但沒考慮系統在受壓下的操作或引起流量問題，因而未充分及全面荷載測試，也沒有向第二、第三重架構充分表述系統改動的影響及風險，以致該兩重架構未有對改動提高警覺；專責調查小組會考慮如何加強兩重確認架構角色，讓他們可更主動覆檢選舉事務處技術團隊的決定。

明報報導， 立法會工商及創新科技委員會副主席吳傑莊稱匪夷所思，質疑系統為全香港使用，為何沒做基本測試，又質疑「三重確認制度」未能發現問題，是否因未盡責檢查或「找不對人」所致。

政制及內地事務局長曾國衞稱，就區選出現漏算投票數字感到非常遺憾，對受影響市民表示歉意。針對故障事件的調查，他稱要待調查「細化」完畢，才能決定責任誰屬。

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