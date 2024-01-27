香港指定袋開售 被嫌貴、承重力差 假袋只買不用不犯法

香港垃圾處理改革一拖再拖，26日是史上首次售賣垃圾袋之日，誰料賣袋也有故事。圖為垃圾收費宣傳活動上展示的垃圾袋。（中新社資料照片）

香港 垃圾徵費指定袋昨天起開賣，就網上近日有人疑賣假冒指定袋，環境及生態局長謝展寰表示，若市民購入假袋不屬犯罪，但不能用作丟棄垃圾，稱會嚴厲打擊賣假袋，並呼籲市民到有指定標誌的商戶購買指定垃圾袋。

明報報導，環保署稱，市民可透過指定袋的條碼、二維碼、批號等防偽特徵分辨真假。不過有指定袋生產商指仿製指定袋不難，一般市民難靠肉眼和手感分辨真偽；香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻強調政府應從源頭打擊假袋，稱指定袋是真是假清潔工友難分辨，花時間用電話掃描查核更是沒可能，已指示工友只要是綠色袋便收。

據報導，謝展寰昨向區議員簡介垃圾徵費後向傳媒表示，如市民不小心買到假冒指定袋，不屬犯罪，惟不能用作指定垃圾袋，呼籲市民到獲授權零售商 標誌的地方買袋，政府必嚴厲執法及打擊售賣假袋的地方。環保署稱已在憲報刊登公告訂明指定袋規格，包括大小、形狀、設計、用料及防偽特徵，以便辨別真偽，袋上防偽特徵包括條碼、二維碼、批號等。

報導稱，每個指定袋的右下方印有二維碼和所屬生產批號，用手機掃描二維碼後會出現垃圾徵費網頁，要求輸入指定袋或標籤的生產批號，輸入後便會顯示該袋的種類、容量、售價等基本資料。

報導說，有垃圾指定袋生產商負責人表示，製造指定袋需達一定要求，包括須含至少20%「可降解」塑膠、印刷圖案大小不能多於3%誤差、最低厚度、最小承重量、色差等。不過他稱仿製袋要做到外觀相似未必很難，長者和外傭亦未必有智能電話掃描袋上的二維碼查證真偽。

報導引述綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，指定袋要做到高規格防偽特徵將令生產過程花費龐大成本，本末倒置。

此外，據報導，記者昨到實惠和便利店觀察，指定袋每包售價介乎24至220元（港幣，下同，約3至28.1美元）。有市民認為指定袋太貴，稱會嘗試減廢。記者測試15公升指定袋承重力，該袋可承載14盒一公升牛奶 ，惟放入6支一公升沐浴露時，會刺穿膠袋。