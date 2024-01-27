把人氣變財氣 港府半年80場活動搶客 3盛事料吸60萬人

香港今年上半年將舉辦約80項頂級國際盛事，炒熱市道。（中通社）

香港 盛事浪接浪，港府 財政司副司長黃偉綸昨日聯同相關官員、文化藝術盛事委員會等代表召開記者會，宣布今年上半年將舉辦約80項頂級國際盛事，把「人氣」變「財氣，其中今年首3項活動「Chubby Hearts」、金庸百年誕辰紀念展及「ComplexCon」料可吸引約60萬訪客。黃表示，每150萬名旅客可為香港帶來0.1個百分點的本地生產總值增長，鞏固香港的國際城市地位。

文匯報報導，為吸引和支持國際及大型文化藝術活動落戶香港，去年成立的文化藝術盛事基金引入9項文藝盛事今年在港舉行。文化藝術盛事委員會主席鄭志剛表示，頭炮活動是下月情人節至元宵期間首登亞洲的Chubby Hearts紅心裝置藝術，直徑12米的巨型紅心裝置先後在中環皇后像廣場展出，並在港九新界超過10個地標和旅遊景點，每天「快閃」展出直徑約3米的飄浮紅心，預計可吸引逾10萬人次參觀。

緊接在3月中起，將於中環愛丁堡廣場舉行「金庸百年誕辰紀念」活動，將展出雕塑家任哲10件雕塑作品，包括「神鵰俠侶」楊過與小龍女、「射鵰英雄傳」郭靖及「老頑童」周伯通、「雪山飛狐」胡斐等。同場亦會以「射鵰英雄傳」內的蒙古包，以沉浸式創新手法介紹金庸小說的武俠角色，預計將吸引約46萬人次。

第三項活動為3月22日至24日潮人至愛的ComplexCon首次跳出美國落戶香港，屆時多個頂尖潮流品牌，於40萬平方呎場地展出最新潮流產品及藝術，活動預計可吸引逾3萬人。

高消費一族則可參與3月23日在香港舉辦的Dior時裝展，是品牌首度在香港舉行全球發布時裝展。

另據明報報導，港府表示今年會有逾150項盛事在港舉辦，文化藝術盛事基金推出當中9項，料共可吸引逾150萬遊客，其中今年首3項活動「Chubby Hearts」、金庸百年誕辰紀念展及「ComplexCon」料可吸引約60萬訪客。選委界立法會議員江玉歡稱，部分活動以「打卡」為主，無法展現香港獨特性，憂對海外遊客吸引力不大。她認為盛事最重要元素之一是具國際影響力，在香港勞動力不足下，理應集中資源舉辦優質項目，而非重量不重質，否則無法炒熱市道。