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香江觀察／香港垃圾惹出苦惱 賣袋也有故事

香港特派員李春
香港垃圾處理改革一拖再拖，26日是史上首次售賣垃圾袋之日，誰料賣袋也有故事。圖為中環街頭堆有大量紙箱雜物。（中通社）
香港垃圾處理改革一拖再拖，26日是史上首次售賣垃圾袋之日，誰料賣袋也有故事。圖為中環街頭堆有大量紙箱雜物。（中通社）

香港最近苦惱垃圾處理問題，討論多年的垃圾處理改革一拖再拖，本來決定4月起以售賣垃圾袋的方式來處理，臨時又因太多香港人說太苦惱而新決定押後到8月，收費處理的時間押後，售賣垃圾袋按既定時間來，於是昨天1月26日，是香港歷史上首次售賣垃圾袋之日，誰料賣袋也有故事。

港府去年最後一季說要實施垃圾收費處理，過去一段時間，香港人開始「恐慌性斷捨離」，一時屋邨、街道的垃圾站都垃圾成山，成香港一景。與之伴隨的是垃圾處理人員特別是阿嬸們累得受不了，辭工成潮。居民屋邨又因處理不及，提出要調升樓宇管理費，加上餐廳酒樓的老闆們說垃圾處理增加了成本，威脅不排除會轉嫁給食客，引來新的抱怨。

香港人多地窄，垃圾成山從來都是問題。環保署去年底公布「香港固體廢物監察報告」，說香港棄置於堆填區的都市固體廢物量為415萬公噸，平均每日為1萬1000多公噸。而以去年論，人均每日棄置垃圾為1.53公斤，是香港主權移交以來新高。

香港垃圾處理主要辦法是往堆填區裡扔，然後再填埋造地。香港有些豪宅其實就起在垃圾填埋場旁。垃圾填埋不及，分類處理又不及台灣、日韓那麼被廣為接受，港府最後的辦法就是垃圾袋收費，裝多少看那袋多大收取袋錢。

原本以為這麼一來垃圾處理就可走上坦途，誰料港府還沒開始賣袋，內地電商平台、香港的拍賣網站，就都有了香港垃圾袋的仿冒品。昨天首賣垃圾袋，反應十分冷清，有媒體記者稱早上開賣到下午3點還一個都沒有賣出，蹲守的記者掏錢成了第一個買家。

不過香港也有先天下之憂而憂者，香港一個連鎖酒樓的行政總裁黃傑龍，就在垃圾袋開售還冷下，宣布開始垃圾收費後，每月給全職員工送15個10公升的港府收費垃圾袋，一送兩年，要解員工的後顧之憂。

但像黃老闆這樣的人不多，有專欄作家說香港在垃圾處理上落後台灣20年，盼望香港何時夜色中聽到「給愛麗絲」或「少女的祈禱」，垃圾車施施而來，那就跟台北一樣浪漫了。

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