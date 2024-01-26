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港府將設立「應變反駁隊」 反擊敵對網宣

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府此前表示將在今年內完成「基本法」第23條立法。香港特首李家超昨天說，立法準備工作已進入最後階段，港府將會設立「應變反駁隊」，反擊「敵對勢力」的網上文宣，將真相告訴公眾。

綜合明報網、大公文匯網報導，李家超25日出席立法會「特首互動交流答問會」，表示港府就第23條立法的準備工作已進入最後階段，「國安風險真實及持續存在，亦可以突如其來」。

他表示，23條立法的解說至關重要，港府將設數個專隊負責，其中行政長官、保安局及律政司會主力解說，組成核心解說隊伍，由特首指揮；其他部門則負責支援，政務司長及財政司長也會參與協調向不同領域解說，地區、商界、媒體及國際社會均屬重要解說對象。

「基本法」第23條規定，香港特區應自行立法禁止7類罪行，包括叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民港府及竊取國家機密的行為；禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動；禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

明報24日刊文引述消息表示，港府預計會於農曆新年前開始諮詢公眾。

文章又指，23條立法對國家機密的定義極可能會參照「中華人民共和國保守國家秘密法」所列的7個類別，涵蓋軍事、外交、經濟社會及科學技術中的國家秘密事項。

文章又表示，過往一些以非港府組織名義在香港活動的組織，例如國際特赦組織或綠色和平，在23條立法後，有機會被列為外國政治組織。

李家超提到，香港維護國安方面的法例，與其他國家和地區相比可謂「小巫見大巫」：「我們看到，最低限度在我們的資料搜集中，例如美國最少有21部關於國家安全的法律；英國最少有14部關於國家安全的法律；加拿大最少有九部關於國家安全的法律；澳洲最少有四部關於國家安全的法律；新加坡我們相信最少有六部關於國家安全的法律；紐西蘭有兩部關於國家安全的法律，香港只有一部香港國安法，還要只涵蓋四個罪類，在整體國家安全觀裡，只占一個小的百分點。

香港 港府 新加坡

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