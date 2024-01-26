李家超：香港國安威脅加劇 23條立法加速

香港特首李家超25日在立法會出席行政長官互動交流答問會，表示香港將成立「應變反駁隊」解說立法，防敵對力量、防間諜活動。（中通社）

港府 加快基本法23條立法即國安本地立法節奏，香港 特首李家超說當年立法失敗，相信是香港人太君子，不知道世途險惡，不知道世界上那麼多小人，那麼多國家對香港虎視耽耽。他說，香港將盡早完成23條立法，並成立「應變反駁隊」解說立法，防敵對力量、防間諜 活動。

李家超昨天到立法會出席行政長官互動交流答問會，就「推動盛事經濟」及「基本法23條立法」分兩節與立法會議員交流。

李家超說，香港港府就基本法23條立法準備工作已進入最後階段，這項立法是香港憲制責任，特首施政報告已經提出要在今年內完成立法。香港港府責無旁貸，亦相信經過2019年，社會已經有共識要處理好國家安全問題。

李家超首度提出，會就23條立法成立「應變反駁隊」，就解說工作作系統性建設，即設立數個專隊進行解說，包括「核心解說隊伍」和「支援解說隊伍」。

他相信，在立法過程中敵對力量會在文宣工作，特別是利用互聯網，大量抹黑和歪曲事實，呼籲立法會議員如果見到抹黑或惡意攻擊訊息，可以通知港府。

李家超表示，現今地緣政治日益複雜，國家安全威脅隨時出現，科技快速演變，間諜活動手法充滿隱密性，未來國家安全風險千變萬化，23條立法需要具有前瞻性。

不屬建制派的新思維立法會議員狄志遠認為，不少市民仍然擔心23條立法影響人身、言論、集會及新聞自由，今次立法是對港府做好民心工作重大考驗。

香港新聞組／香港26日電

明報報導，選委界議員謝偉俊昨在特首答問會關注當局近期高調、高壓執法，施政「親小紅書、遠香港人」，冀港府「緩和『法家治港』、嚴刑峻法的社會氛圍」。謝稱現時市民心情繃緊沉重，社會氣氛醞釀官民矛盾，難真正投入享受盛事。

據報導，特首李家超回應時態度強硬，稱不應挑撥矛盾，謝偉俊部分用詞危險，令他聯想到2019年「黑暴」時的「軟對抗」和「反動力量」。謝偉俊會後表示，他的言論是否恰當交由大家判斷。

報導稱，新思維狄志遠認為李家超反應過大，謝偉俊僅提出觀察和提醒，舉例近期抄牌執法確實更嚴厲，謝的言論「不覺得有什麼大不了」。