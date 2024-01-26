我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

李家超：香港國安威脅加劇 23條立法加速

香港特派員李春／香港26日電
香港特首李家超25日在立法會出席行政長官互動交流答問會，表示香港將成立「應變反駁隊」解說立法，防敵對力量、防間諜活動。（中通社）
香港特首李家超25日在立法會出席行政長官互動交流答問會，表示香港將成立「應變反駁隊」解說立法，防敵對力量、防間諜活動。（中通社）

港府加快基本法23條立法即國安本地立法節奏，香港特首李家超說當年立法失敗，相信是香港人太君子，不知道世途險惡，不知道世界上那麼多小人，那麼多國家對香港虎視耽耽。他說，香港將盡早完成23條立法，並成立「應變反駁隊」解說立法，防敵對力量、防間諜活動。

李家超昨天到立法會出席行政長官互動交流答問會，就「推動盛事經濟」及「基本法23條立法」分兩節與立法會議員交流。

李家超說，香港港府就基本法23條立法準備工作已進入最後階段，這項立法是香港憲制責任，特首施政報告已經提出要在今年內完成立法。香港港府責無旁貸，亦相信經過2019年，社會已經有共識要處理好國家安全問題。

李家超首度提出，會就23條立法成立「應變反駁隊」，就解說工作作系統性建設，即設立數個專隊進行解說，包括「核心解說隊伍」和「支援解說隊伍」。

他相信，在立法過程中敵對力量會在文宣工作，特別是利用互聯網，大量抹黑和歪曲事實，呼籲立法會議員如果見到抹黑或惡意攻擊訊息，可以通知港府。

李家超表示，現今地緣政治日益複雜，國家安全威脅隨時出現，科技快速演變，間諜活動手法充滿隱密性，未來國家安全風險千變萬化，23條立法需要具有前瞻性。

不屬建制派的新思維立法會議員狄志遠認為，不少市民仍然擔心23條立法影響人身、言論、集會及新聞自由，今次立法是對港府做好民心工作重大考驗。

香港新聞組／香港26日電

明報報導，選委界議員謝偉俊昨在特首答問會關注當局近期高調、高壓執法，施政「親小紅書、遠香港人」，冀港府「緩和『法家治港』、嚴刑峻法的社會氛圍」。謝稱現時市民心情繃緊沉重，社會氣氛醞釀官民矛盾，難真正投入享受盛事。

據報導，特首李家超回應時態度強硬，稱不應挑撥矛盾，謝偉俊部分用詞危險，令他聯想到2019年「黑暴」時的「軟對抗」和「反動力量」。謝偉俊會後表示，他的言論是否恰當交由大家判斷。

報導稱，新思維狄志遠認為李家超反應過大，謝偉俊僅提出觀察和提醒，舉例近期抄牌執法確實更嚴厲，謝的言論「不覺得有什麼大不了」。

香港 港府 間諜

上一則

香港前支會副主席鄒幸彤六四集會案 終院推翻無罪判決

下一則

中法建交60周年 習近平：雙邊關係堅定

延伸閱讀

李家超：香港國安威脅加劇 「儘早」完成23條立法更好

李家超：香港國安威脅加劇 「儘早」完成23條立法更好
缺機師、砍航班、連續虧損：香港國泰航空能重返空中榮光？

缺機師、砍航班、連續虧損：香港國泰航空能重返空中榮光？
尖咀購物大道、大埔許願夜市…香港18區日夜繽紛搶客

尖咀購物大道、大埔許願夜市…香港18區日夜繽紛搶客
消費疲軟 特首推禮貌運動挽客 業界憂心這1事

消費疲軟 特首推禮貌運動挽客 業界憂心這1事

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒