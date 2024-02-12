油麻地中華書局耀百年 港人精神家園
在香港九龍油麻地，每周三或周五一早，一家門市前總會聚起來自全港多地的讀者，翹首期盼等開門。門市的絳紅色招牌上，是四個修長的白色仿宋體大字「中華書局」，在周圍諸多食肆和商舖的鮮豔招牌中，為老城區平添一縷書香。
身為香港中華書局的傳統文化旗艦店，中華書局油麻地分局多年來已成為許多港人乃至海外華人心中的精神家園。「在香港，很多人都會說自己是看中華書局的書長大的。」香港中華書局副總編輯黎耀強說。
大公、文匯報報導，對於和油麻地分局的初次邂逅，黎耀強印象深刻。1980年代，黎耀強有一次跟隨父母搭巴士來九龍，注意到油麻地附近有中華書局的招牌，頓時興奮起來。當時，這名喜歡閱讀的少年住在新界一公共屋邨，住家附近少有專門的書店。他默默記下位置，然後經常一個人前來。「第一印象是好大間，我喜歡讀的《魯迅全集》都有成套。」黎耀強回憶，「這家書店培養了我對中華文化的閱讀喜好。」
油麻地分局自1979年成立伊始，就以傳播中華文化為特色，書店共三層，第三層主要經營中華文化書籍及用品，彷彿一個古色古香的世界，紅棕色木書架上不乏裝幀古樸的書籍，其間點綴有筆墨紙硯和玉石、茶具等，書架間還掛有書法和國畫條幅。
100餘平方米的空間內，數十個書架分門別類擺滿了上千種書，共有上萬冊，包括文學、歷史、哲學、傳統藝術、中醫醫療……許多港人有一個共識：在香港，如果要找一本關於中華文化的書或是內地出版的書，第一選擇就是這裡，如果找不到，也可以找店長幫忙訂購。
許多文化名人也是此間常客，香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬回憶，上世紀末，每逢周末，只要在香港，他都會來此購書，「多年後準備搬家時才發覺，放置這些書籍的書架已有十多個。」李焯芬還曾在店裡淘到一套剛出版的里耶秦簡圖錄，成為已故國學大師饒宗頤的心頭好，「饒老愛不釋手，一段日子裡談話內容盡是它。」
正如油麻地分局呈現出的形象，中華書局始終在書香中傳承中華文脈，這是刻在這家老字號歲月深處的基因密碼。
1912年1月1日，中華書局於上海創立。民國時期，中華書局共出版古籍、工具書、教育用書等6000餘種。在香港，中華書局於1927年設立分局。新中國成立後，香港中華書局依然沿襲弘揚中華文化的傳統。據香港歷史研究者陳澤林的不完全統計，1950至70年代，香港中華書局出版新書約850種，國學類書籍數量占比超三分之一。
上一則
聯俄抗美 中國駐俄大使透露普亭今年將訪中 並多次會晤習近平
下一則
FB留言