油麻地中華書局耀百年 港人精神家園

香港中華書局油麻地分局的文房四寶專區，顧客在選購毛筆。（新華社）

在香港 九龍油麻地，每周三或周五一早，一家門市前總會聚起來自全港多地的讀者，翹首期盼等開門。門市的絳紅色招牌上，是四個修長的白色仿宋體大字「中華書局」，在周圍諸多食肆和商舖的鮮豔招牌中，為老城區平添一縷書香。

身為香港中華書局的傳統文化旗艦店，中華書局油麻地分局多年來已成為許多港人乃至海外華人 心中的精神家園。「在香港，很多人都會說自己是看中華書局的書長大的。」香港中華書局副總編輯黎耀強說。

大公、文匯報報導，對於和油麻地分局的初次邂逅，黎耀強印象深刻。1980年代，黎耀強有一次跟隨父母搭巴士來九龍，注意到油麻地附近有中華書局的招牌，頓時興奮起來。當時，這名喜歡閱讀的少年住在新界一公共屋邨，住家附近少有專門的書店 。他默默記下位置，然後經常一個人前來。「第一印象是好大間，我喜歡讀的《魯迅全集》都有成套。」黎耀強回憶，「這家書店培養了我對中華文化的閱讀喜好。」

油麻地分局自1979年成立伊始，就以傳播中華文化為特色，書店共三層，第三層主要經營中華文化書籍及用品，彷彿一個古色古香的世界，紅棕色木書架上不乏裝幀古樸的書籍，其間點綴有筆墨紙硯和玉石、茶具等，書架間還掛有書法和國畫條幅。

100餘平方米的空間內，數十個書架分門別類擺滿了上千種書，共有上萬冊，包括文學、歷史、哲學、傳統藝術、中醫醫療……許多港人有一個共識：在香港，如果要找一本關於中華文化的書或是內地出版的書，第一選擇就是這裡，如果找不到，也可以找店長幫忙訂購。

許多文化名人也是此間常客，香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬回憶，上世紀末，每逢周末，只要在香港，他都會來此購書，「多年後準備搬家時才發覺，放置這些書籍的書架已有十多個。」李焯芬還曾在店裡淘到一套剛出版的里耶秦簡圖錄，成為已故國學大師饒宗頤的心頭好，「饒老愛不釋手，一段日子裡談話內容盡是它。」

正如油麻地分局呈現出的形象，中華書局始終在書香中傳承中華文脈，這是刻在這家老字號歲月深處的基因密碼。