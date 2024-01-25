我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

張劍虹：黎智英要蘋果英文版 塑中共負面形象

香港新聞組／香港25日電
張劍虹作供指出2020年5月黎智英提出成立「蘋果」英文版，想透過英文版影響美國民意，進而對美國的政治產生作用。（取材自臉書）
張劍虹作供指出2020年5月黎智英提出成立「蘋果」英文版，想透過英文版影響美國民意，進而對美國的政治產生作用。（取材自臉書）

壹傳媒創辦人黎智英及「蘋果日報」被控串謀勾結外國勢力案昨踏第15天審訊，前「蘋果」社長張劍虹繼續作供。他提到2020年5月黎提出成立「蘋果」英文版，想透過英文版影響美國民意，進而對美國的政治產生作用。他指黎認為新冠肺炎後，「美國人最需要反中情緒」，推出英文版「蘋果」會促使美國對華採取「制裁」。

文匯報報導，控方問到「蘋果」推出英文版與黎智英的編採立場有何關連時，張指黎的其中一個目標是針對當時正在訂立的國安法。

另據香港01指出，張指，黎當時發出的編採指引是：「偏黃」，不要尋求平衡，只翻譯負面及極端新聞，並要向讀者塑造中共打壓人權，及隱瞞疫情無誠信的形象，又認為這才是世界想知的聲音。張直言英文版的「蘋果」比中文版「極端」很多，又指黎對中共的看法一向如此。

黎智英續發出多段信息，表達他對英文版的期許，冀走向美國讀者，成為「蘋果」與美國政治的「槓桿」，「越想越覺英文版是我們當下必須做（的）事項」。實際操作方面，黎指示高層先集中提升翻譯文章質素，毋須急於宣傳，又認為應著重內地新聞，配合新冠疫情下的反中情緒，「這些是美國最需要看」，邀請英文專欄作家時亦「毋須持平」。

「集中做最好的評論、專題、最大的新聞，設計好版面推出……，如外國人想透過支持我們來支持香港，我們就得救了。」

控方問訊息中「外國人支持」是什麼意思時，張劍虹解釋，黎望透過英文版影響美國民意，從而對美國政治產生作用，旨在令美國「出手」，採敵對行動，包括制裁，以保護香港和「蘋果」。張供稱，黎智英覺得若有美國政要訂閱「蘋果」英文版，可以為「蘋果」提供最大的政治保護。

至於「我會叫Mark先搞好美國方面發放這消息和渠道。」張解釋，黎的助手Mark Simon負責處理在美發送消息的渠道、邀美國官員、政要訂閱「蘋果」英文版，例如時任美國副總統彭斯、時任國務卿龐培歐，以及介紹英文版寫手。

至於美國政要最終有否訂閱英文版？張稱沒有，並指Mark告訴他，黎想經Mark邀請川普、龐培歐訂閱英文版，但美國政要的付款紀錄不可以留在「蘋果」網站，所以「應該沒成功」。

黎智英 香港 疫情

上一則

龍年是「無春年」不宜結婚？民俗專家來解析

下一則

北京3天2度表態挺港國際金融中心 提4舉措穩信心

延伸閱讀

黎智英案續審 蘋果前社長：黎深信外國勢力能成政治保護

黎智英案續審 蘋果前社長：黎深信外國勢力能成政治保護
前CEO作證：黎智英透過港蘋鼓動上街

前CEO作證：黎智英透過港蘋鼓動上街
國安警：黎智英轉帳22.5萬美元給美前副防長

國安警：黎智英轉帳22.5萬美元給美前副防長
衛報社論批黎智英案是政治審訊 中國使館反駁

衛報社論批黎智英案是政治審訊 中國使館反駁

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討