張劍虹：黎智英要蘋果英文版 塑中共負面形象

張劍虹作供指出2020年5月黎智英提出成立「蘋果」英文版，想透過英文版影響美國民意，進而對美國的政治產生作用。（取材自臉書）

壹傳媒創辦人黎智英 及「蘋果日報」被控串謀勾結外國勢力案昨踏第15天審訊，前「蘋果」社長張劍虹繼續作供。他提到2020年5月黎提出成立「蘋果」英文版，想透過英文版影響美國民意，進而對美國的政治產生作用。他指黎認為新冠肺炎後，「美國人最需要反中情緒」，推出英文版「蘋果」會促使美國對華採取「制裁」。

文匯報報導，控方問到「蘋果」推出英文版與黎智英的編採立場有何關連時，張指黎的其中一個目標是針對當時正在訂立的國安法。

另據香港 01指出，張指，黎當時發出的編採指引是：「偏黃」，不要尋求平衡，只翻譯負面及極端新聞，並要向讀者塑造中共打壓人權，及隱瞞疫情 無誠信的形象，又認為這才是世界想知的聲音。張直言英文版的「蘋果」比中文版「極端」很多，又指黎對中共的看法一向如此。

黎智英續發出多段信息，表達他對英文版的期許，冀走向美國讀者，成為「蘋果」與美國政治的「槓桿」，「越想越覺英文版是我們當下必須做（的）事項」。實際操作方面，黎指示高層先集中提升翻譯文章質素，毋須急於宣傳，又認為應著重內地新聞，配合新冠疫情下的反中情緒，「這些是美國最需要看」，邀請英文專欄作家時亦「毋須持平」。

「集中做最好的評論、專題、最大的新聞，設計好版面推出……，如外國人想透過支持我們來支持香港，我們就得救了。」

控方問訊息中「外國人支持」是什麼意思時，張劍虹解釋，黎望透過英文版影響美國民意，從而對美國政治產生作用，旨在令美國「出手」，採敵對行動，包括制裁，以保護香港和「蘋果」。張供稱，黎智英覺得若有美國政要訂閱「蘋果」英文版，可以為「蘋果」提供最大的政治保護。

至於「我會叫Mark先搞好美國方面發放這消息和渠道。」張解釋，黎的助手Mark Simon負責處理在美發送消息的渠道、邀美國官員、政要訂閱「蘋果」英文版，例如時任美國副總統彭斯、時任國務卿龐培歐，以及介紹英文版寫手。

至於美國政要最終有否訂閱英文版？張稱沒有，並指Mark告訴他，黎想經Mark邀請川普、龐培歐訂閱英文版，但美國政要的付款紀錄不可以留在「蘋果」網站，所以「應該沒成功」。