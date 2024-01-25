香港大富豪夜總會重現尖東？ 將打造娛樂地標

尖東大富豪夜總會曾經風光一時，近日舊址傳出以每月140萬港元租出，新租戶可能以夜總會模式經營。（本報資料照片）

2012年結業、曾見證香港 紙醉金迷年代的大富豪夜總會可能重臨尖東；原為大富豪夜總會的尖沙咀東部科學館道14號新文華中心地下及地庫約5.6萬平方呎巨鋪，傳出以每月約140萬元（港幣，下同，約17.9萬美元）租給一家財團，新租戶可能把上述鋪位打造為綜合娛樂場地，以夜總會模式經營。

綜合香港經濟日報等港媒報導，該鋪曾為尖東地標，大富豪夜總會鋪址，而夜總會於2012年結業，其後業主把鋪租予免稅店「富豪匯」，售賣化粧品、金飾、名牌時裝等，主打內地旅客，月租約135萬元，惟早年亦已結業。該鋪一直招租，直至近月終租出，租金 重回十年前水平。

市場人士透露，新租客為一家財團，計畫把該6萬呎鋪址，打造成一個綜合娛樂場地，據知情人士透露，涉及設施包括餐飲、娛樂場所、會議及展覽場地等，形式近似會所，暫未知會否有夜總會成分。

尖東大富豪夜總會可謂見證香港紙醉金迷年代，事實上，香港日式夜總會業曾於1980至1990年代發展蓬勃，但隨著1997年金融風暴後，以及內地以至澳門 等地方的市場發展，夜總會行業亦逐漸式微，業務漸走下坡。尖東大富豪夜總會於1984年開業，創辦人羅焯於1996年更以1.86億元購入鋪址。以最新市傳月租約140萬元計算，租金回報約9厘。

大富豪夜總會於2012年正式結業，業主亦曾以約3億元放售鋪址，未獲承接。

事實上，近月核心區也有巨鋪獲娛樂相關行業租用，如「玩具大王」蔡志明持有旺角亞皆老街宏安大廈基座5層巨鋪，在1月份獲經營多種不同娛樂相關事業的東方棕泉老闆莫應光及相關人士，市傳以每月約200萬元租用，涉及樓面約2.5萬平方呎。該巨鋪過去曾由百老匯電器租用長達10年，高峰期月租約400萬元，反映最新月租回落約一半。