疏導旅客 深圳灣口岸春節全日通關 港估750萬人次出入

農曆新年將至，香港將軍澳東港城推出古色古香的「繁花錦簇御庭園」新春主題裝置，設置中式古樸庭園8大場景，並配以不同寓意的賀年花，祝願龍年繁花似錦。（中通社）

香港 特首李家超昨天公布，為疏導春節將會出現的大量跨境旅客，港深達成共識，在年三十至年初四期間，深圳灣口岸將會24小時通關；羅湖口岸則於年三十及年初二兩天延長通關時間至凌晨2時，港鐵東鐵線也會延長服務時間以作配合。

綜合中央社、明報報導，李家超早上出席行政會議前向記者公布了有關決定。署理政務司長卓永興昨主持跨部門會議後公布詳情，包括禁止部分跨境私家車使用落馬洲／皇崗口岸，並於近口岸的新田一帶設指定行車線予跨境巴士及的士等專用。

港府 預計，新春期間將有750萬香港居民及旅客人次出入香港，當中8成即約600萬人經陸路管制站跨境，而最多人使用的口岸將為羅湖口岸。

上月底，大批內地旅客赴港慶祝元旦，他們深夜觀賞煙花匯演之後離港，但由於各口岸在深夜之後關閉，以致不少旅客滯留各口岸，又或無法搭乘巴士前往口岸而滯留在市區，怨聲載道。

事後港府官員表示，將與深圳方面商討在重要節日延長口岸通關時間。深圳灣口岸在香港西北面，位於深圳境內，實施「一地兩檢」，市民要搭乘指定交通工具才能到達；羅湖口岸位於香港新界北端，早年是兩地通關的唯一口岸，目前只運作至深夜12時。

卓永興指，深圳灣口岸會在年三十至年初四5天提供通宵旅客及客車清關服務，所有持有深圳灣、落馬洲、皇崗、文錦渡和沙頭角許可證的跨境私家車可以在凌晨時段使用深圳灣口岸。

東鐵線在年三十及年初二晚最後一班前往羅湖站的北行列車，將延至零晨0時56分於金鐘站開出，而最後一班離開羅湖站的南行列車則會於凌晨2時30分開出，港鐵年三十晚大部分鐵路線通宵行車。

專營巴士亦會在假期期間營運兩條特別通宵巴士路線，跨境巴士亦會新增凌晨時段並使用深圳灣口岸，並加強皇岸口岸往返市區的站點。

卓永興預料，在年三十及年初二晚上9時至凌晨1時期間，鐵路和其他交通工具每晚總運力為8萬人次。

被問到措施會否更為鼓勵旅客即日來回，減少過夜客。卓永興認為，香港的確應多想方法吸引旅客留港過夜，但並非利用交通安排變相強逼旅客留港。楊潤雄亦指，新春期間連續數天有大型活動，例如花車巡遊及煙花匯演，料可吸引旅客留港過夜。