聯合國會議 18國關注香港人權 6國促廢國安法

23日聯合國人權理事會上，有18國對香港人權狀況表達關注。圖為香港多個社團日前在英國駐港領事館抗議，譴責英國首相妄議黎智英案。（中通社）

聯合國 人權理事會23日審議包括港澳在內的中國人權狀況，英國表明港府 應釋放壹傳媒創辦人、英國國民黎智英，英、美、加等多國促請香港 廢除港區國安法，至少21國代表發言提及香港，其中18國對香港人權狀況表達關注。中國代表團副團長、香港政務司長陳國基反駁指部分國家對香港有誤解。

明報報導，23日在瑞士日內瓦召開會議的聯合國人權理事會，繼2018年後，再度按普遍定期審議機制審議中國人權狀況。英國、美國、加拿大等6國促請香港廢除《港區國安法》，其中加國促請當局停止檢控僅行使個人權利和自由的行為，荷蘭則要求港府停止對新聞工作者的一切審查和威嚇行為。日本首次就香港人權狀況發言，促請港府保障《基本法》下的基本人權和自由，在一國兩制原則上改善。

據報導，陳國基在會上表示部分國家的意見反映他們對實際情況了解不足。陳重申，國安法旨在應對2019年反修例運動的動盪和暴力情況，讓社會回復穩定安全，使市民重獲權利、自由和安定繁榮的生活。

報導指出，陳表示，香港完全符合相關國際公約條文，當局的執法行動以證據和法律為本，與被捕人的背景、職業或政治立場無關。每個國家均有維護國安的法律，重申一國兩制和法治是香港發展的重要基石，《基本法》保障司法獨立，香港司法機構亦廣受國際認同。

報導稱，菲律賓則肯定香港保障外傭權利，非洲國家蒲隆地及厄利垂亞分別表示支持港澳保障和改善兩地人民權利。

報導引述路透日前報導，中國遊說多個非西方國家在會上發言時讚揚中國人權狀況，中國常駐聯合國日內瓦辦事處表示反對將人權問題政治化。昨日會上多個非洲、亞洲國家代表讚揚中國改善女性權利及貧窮問題。聯合國人權理事會將就今次審議發表《結果報告》，提出評論及建議。

此外，報導說，4名聯合國專家22日呼籲港府立即釋放黎智英，並撤銷控罪。陳國基表示，倡議違法者毋須受到法律制裁，猶如給予「犯法特權」，違反法治精神，稱特別報告員應公正和客觀履職，並尊重香港獨立司法權。任何人都不應評論或干預正在進行的法律訴訟，重申法官會獨立地裁決。