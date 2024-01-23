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香港亞洲盃港隊球衣沿用 無「中國」2字

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港足球代表隊暌違56年再次打進亞洲盃決賽周，不少球迷湧入中國香港足球總會的社交網站留言，指未能購買香港隊球衣打氣，有人質疑可能跟「香港足球總會」去年3月改為「中國香港足球總會」之後，特意不再發售印有舊會徽的球衣。

明報報導，足總會長貝鈞奇昨指，「我們沒有這個意思」，稱或與球衣贊助商Nike貨源不足有關，「他們沒貨供應給我們」。貝稱，港隊於亞洲盃決賽周已穿著印有「中國香港足球總會」會徽的球衣作賽。但據記者在當地拍攝香港對伊朗賽事的相片顯示，港隊仍穿著印有「香港足球總會」會徽的球衣作賽。

貝鈞奇表示，很多人問過他何時有球衣發售，但「我都找不到」，又稱足總就球衣通常會與贊助商簽訂數年合約，故不能立即找其他贊助商生產。

Nike稱，自2011年起便與足總成為合作夥伴，為港隊設計及提供比賽隊服，最新球衣較早前於球賽現場正式開賣，當日反應熱烈，全部球衣火速售罄。翻查資料，2023/24港隊球衣於去年3月23日，港隊對新加坡的國際友誼賽優先發售，售799港元（約102.2美元）。

足總11至14日在旺角舉辦展覽，展出港隊晉級的相片及歷年主客球衣並售賣紀念品，亦有網民留言不滿展覽未有售賣港隊球衣。港隊今晚11時將打最後一場對巴勒斯坦的分組賽，被問為何展覽完結日期不定於今日，貝鈞奇稱該展覽由足總市場部負責，故他不太清楚展覽的細節，但他認為可能與場地的租期所限有關。

香港 足球 新加坡

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