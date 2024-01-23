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香港反修例案件2310宗 9成完結 國安案處理8成

香港新聞組／香港23日電
終審法院首席法院張舉能出席法律年度開啟典禮，指司法機構重視維護國家安全的責任，但並非代表法庭會盲目將所有被告人定罪。（取材自港府新聞處）
終審法院首席法院張舉能出席法律年度開啟典禮，指司法機構重視維護國家安全的責任，但並非代表法庭會盲目將所有被告人定罪。（取材自港府新聞處）

香港2023年《司法機構年報》21日公布，各級法院共2310多宗反修例案件之中，目前已完成約2130宗，近92%，而約200宗國安案件則有160多宗已處理，即約83%。終審法院首席法官張舉能昨天表示，司法機構重視維護國家安全的責任，但並非代表法庭會盲目將所有被告人定罪，強調絕大部分國安法案件罪名成立，不代表審判門檻降低。

綜合明報、香港電台，文匯報報導，張舉能昨出席法律年度開啟典禮，指香港繼續實行普通法制度，堅定不移地恪守法治和司法獨立，對於「一國兩制」方針的持續成功至為重要。而為使普通法制度得以妥善運作，廣大社會也必須加深對它的了解。

他強調，國安法案件由三名指定法官會審，作出具理由的判決，程序上與陪審團制度無具體分別。法官必須能夠在不受干擾或非正當壓力下，對案件作出判決及在判詞中解釋其決定，這點對司法獨立至關重要。因此，法官被列入制裁名單是對司法機構的衝擊，絕對不能接受，有違法治原則。

此外，《司法機構年報》顯示，法庭整體處理案件達新冠疫情前2019年的相若水平，去年大部分民事案件法庭輪候時間亦能達標。然而，由於要調派資源優先處理反修例及國安的複雜案件，刑事案件平均輪候時間無可避免受影響。

根據年報，去年共有462宗針對法官及司法人員行為的投訴已獲處理，包括383宗可跟進投訴，以及79宗不獲跟進投訴，主要關於司法決定；當中大量投訴涉及一名司法人員，共348宗。而去年只有兩宗可跟進投訴證明部分屬實，牽涉裁判官評論其提交修訂的方式時的態度，以及評論投訴人盤問時的態度。比起2022年和2020年分別接到8000及5000多宗投訴，去年投訴個案自反修例事件起回落。

隨著疫情緩和，司法機構去年4次訪北京、大灣區及澳門司法交流和參訪法院。高院首席法官潘兆初及終院常任法官林文瀚曾率17名法官和司法人員代表團訪京，參加國家法官學院與香港司法學院合辦的交流活動。另有3名內地法官到高院交流，以在民商事範疇加深了解彼此司法制度和法院運作。

香港 疫情 高院

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