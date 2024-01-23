經專才計畫抵港 30歲工程師跑完半馬猝死

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「渣打香港馬拉松 2024」21日舉行，一名30歲張姓工程師，在跑完半馬馬拉松比賽後，於港鐵天后站暈倒，送院搶救不治。

大公文匯報報導，死者是海南人，2022年經專才計畫抵港，任職工程師，原相約友人昨日賽後在油尖區午膳，惜最終無法赴會。其家人均在內地居住。昨日事發後，警方已聯絡到他的家人，並為他們提供協助。

警方是在昨日中午12時12分報案，指張男在港鐵天后站暈倒，當時他身穿跑步衣物，身上有馬拉松號碼布。港鐵表示，職員昨日約11時50分發現一名男乘客坐於2號月台地面，遂主動上前詢問他是否需要協助，他當時稱無問題、只需暫時休息。惟職員發現其情況轉差，隨即召救護車。張男被送往律敦治醫院搶救後不治。

中國香港田徑總會及渣打銀行（香港）有限公司對事件表示哀悼，並慰問死者家屬，以及按死者提供的資料聯絡其家人及提供協助。

田總表示渣馬中共 有表示842名選手受傷，大部分是擦傷、扭傷，21人需要送院。其中一名參加10公里賽事的男子情況較嚴重，在維多利亞公園近終點暈倒，一度心臟停頓，經搶救後情況改善。醫管局則指，截至昨午4時共39人送院，當中一人離世，一人至今日仍情況危殆。