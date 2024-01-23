我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

澳門去年旅客2800萬人次 達疫情前7成

香港新聞組／香港23日電
澳門2023年全年入境旅客約為2800萬人次，恢復至疫前7成，其中內地旅客約占67.5%。（新華社）
澳門2023年全年入境旅客約為2800萬人次，恢復至疫前7成，其中內地旅客約占67.5%。（新華社）

澳門22日公布去年12月到訪澳門旅客近300萬，比香港同期少100萬。2023年全年入境旅客約為2800萬人次，按年升3.9倍，比香港少600萬，恢復至疫前7成，其中內地旅客約為1900萬，占67.5％，香港旅客則約有719萬，占25.5％。

香港01報導，去年12月到訪澳門旅客中，內地旅客約為196萬，香港約為68萬，國際旅客約為23萬。不過夜與留宿旅客約各占一半，留宿旅客的平均逗留時間為2.2日，按年少1.4日。

2023年全年入境旅客人次約為2800萬，比香港少600萬，恢復至疫前7成，其中內地旅客約為1900萬，占67.5％，香港旅客則約有719萬，占25.5％。國際旅客約為145萬，占5.2%。留宿旅客約為1400萬，不過夜旅客亦接近1400萬。旅客平均逗留時間較2022年減少0.2日至1.3日，留宿旅客的平均逗留時間為2.3日，接年縮短1.1日。

旅遊發展局本月中公布，去年整體訪港旅客中，過夜旅客占一半，比例較疫情前高，即約1700萬人次，他們平均留港3.6晚，亦比疫情前長；而根據旅發局調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度達 8.7分，同樣高於疫情前水平。

此外，有40多年歷史的澳門賽馬會長期虧蝕，上周已與澳門政府提早解約，4月1日正式結束營運。消息公布後，在剛過去的周末賽馬日，到馬場的人數明顯增加。澳門大學博彩研究所所長馮家超表示，由於澳門賽馬在賭業占比小，對澳門博彩業收益影響不大。

澳門 香港 疫情

上一則

香港亞洲盃港隊球衣沿用 無「中國」2字

下一則

香港反修例案件2310宗 9成完結 國安案處理8成

延伸閱讀

破門超輕鬆 南加香港商場4店鋪遭賊 華商也遭殃

破門超輕鬆 南加香港商場4店鋪遭賊 華商也遭殃
港股跌跌不休 恆指一度跌破1萬5000點 創15個月新低

港股跌跌不休 恆指一度跌破1萬5000點 創15個月新低
看懂「繁花」？霓虹招牌、港式名菜 王家衛演繹港式上海夢

看懂「繁花」？霓虹招牌、港式名菜 王家衛演繹港式上海夢
紐約飛香港旅客 體內查獲1.3公斤古柯鹼 市值16萬美元

紐約飛香港旅客 體內查獲1.3公斤古柯鹼 市值16萬美元

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警