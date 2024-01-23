澳門去年旅客2800萬人次 達疫情前7成

澳門2023年全年入境旅客約為2800萬人次，恢復至疫前7成，其中內地旅客約占67.5%。（新華社）

澳門 22日公布去年12月到訪澳門旅客近300萬，比香港 同期少100萬。2023年全年入境旅客約為2800萬人次，按年升3.9倍，比香港少600萬，恢復至疫前7成，其中內地旅客約為1900萬，占67.5％，香港旅客則約有719萬，占25.5％。

香港01報導，去年12月到訪澳門旅客中，內地旅客約為196萬，香港約為68萬，國際旅客約為23萬。不過夜與留宿旅客約各占一半，留宿旅客的平均逗留時間為2.2日，按年少1.4日。

2023年全年入境旅客人次約為2800萬，比香港少600萬，恢復至疫前7成，其中內地旅客約為1900萬，占67.5％，香港旅客則約有719萬，占25.5％。國際旅客約為145萬，占5.2%。留宿旅客約為1400萬，不過夜旅客亦接近1400萬。旅客平均逗留時間較2022年減少0.2日至1.3日，留宿旅客的平均逗留時間為2.3日，接年縮短1.1日。

旅遊發展局本月中公布，去年整體訪港旅客中，過夜旅客占一半，比例較疫情 前高，即約1700萬人次，他們平均留港3.6晚，亦比疫情前長；而根據旅發局調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度達 8.7分，同樣高於疫情前水平。

此外，有40多年歷史的澳門賽馬會長期虧蝕，上周已與澳門政府提早解約，4月1日正式結束營運。消息公布後，在剛過去的周末賽馬日，到馬場的人數明顯增加。澳門大學博彩研究所所長馮家超表示，由於澳門賽馬在賭業占比小，對澳門博彩業收益影響不大。