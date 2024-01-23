港股跌破1.5萬點 探15月新低 「恐慌指數」見半年高位

港股近期跌跌不休，恒生指數昨重挫347點，收報14961點，跌穿1萬5000點關口。（中通社）

基金持續減持港股，香港 股市22日再度大跌，恒生指數盤中最多跌514點，收市跌幅雖收窄至347點，仍然失守萬五點心理關口，為近15個月低點。投資者止蝕離場，下跌股份超過1400隻，其間622隻股份曾創52周低位。主板成交額1121億港元（約143.4億美元），較上日增加15%。俗稱港股「恐慌指數」的VHSI在22日升14%，見半年高位。外界分析，港股大跌與內地經濟復甦緩慢及香港本身經濟不佳有關。

彭博報導，恒生中國企業指數跌幅高達2.2%，成為亞洲表現最差的主要指數之一。今年以來，在香港上市的中國股票指數下跌近13%，在彭博追蹤的全球90多個股指中，恒生中國企業指數表現最差。

彭博行業研究分析師Marvin Chen分析，最近下跌可能是由於「短期內缺乏催化劑，資金外流到該地區更有吸引力的替代品」。

對於港股市場表現持續不佳，綜合香港經濟日報評論認為，港股一直以來為內地企業「爆雷」埋單，比如中植系破產 、A股指數產品爆倉等事件波及港股；也有觀點認為，習近平提及要培育與西方金融模式本質區別的中國特色金融文化，這影響到市場情緒，畢竟目前股市仍是西方金融玩法。

香港房地產市場及股市近年陷入低迷，引起了學者專家及業者的高度關注，著名香港問題專家、第10屆中國僑聯副主席盧文端22日在明報撰文，呼籲財政司司長陳茂波在下月底發表的財政預算案中，全面撤銷房市「辣招」。

長實首席經營經理郭子威表示，股市短期波動對房市影響不大；美聯物業營運總監張子存稱，香港股市房市關聯性不強，他仍持續呼籲港府 「撤辣」（指推出提振刺激房市措施）。

但是真正問題或在於香港經濟不佳，此前彭博調查經濟學家將2023年香港GDP增長率預測從先前4%下調至3.3%，且表示2024年前景更加黯淡，預計香港今年GDP成長恐僅2.7%。

經濟學家陶冬近期接受香港經濟日報訪問指出，香港房市、企業及消費信心下跌，源於三大因素夾擊：一是美國激進升息，重創香港經濟及房市；二是內地經濟面臨挑戰及地緣政治因素，令香港金融市場承受很大壓力；三是經濟陷入意想不到的困境，本地消費者外流成為壓低零售業的一塊巨石。