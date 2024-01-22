港股跌跌不休 恆指一度跌破1萬5000點 創15個月新低

香港股市持續低迷，恒生指數周一早盤一度跌破1萬5千點大關。（路透）

香港 股市表現持續疲弱，恒生指數周一開盤上漲40點，但很快就急轉直下，11時30分左右一度重貶334點，最低來到1萬4,974，再創近15個月新低。早盤最終勉強上站上1萬5千點，報15,004點。

據香港商業電台報導，港股22日早盤科技股普遍走弱，騰訊下跌近3%，百度跌幅超過3%，美團更重貶達5%，嗶哩嗶哩跌幅逾6%。

中資地產股則是全面大幅走低，華潤置地下跌近9%，越秀下跌近8%，龍湖跌幅逾5%，碧桂園服務下跌近5%。

香港本地地產股表現同樣不理想，恒隆地產跌逾6%，新世界與恒地均下跌約4%。

中國內需股也疲弱不堪，百威亞太重挫近8%，海底撈下跌6%，李寧跌幅也逾5%。

新能源車股中的零跑汽車股價一度大貶逾10%，蔚來跌逾6%，小鵬下跌約6%，理想跌幅近5%。

「恒生指數的許多公司主要都是一些賭中國經濟成長的公司，」日本野村證券（Nomura）亞洲股市分析師Chetan Seth早前向紐約時報 表示。「中國經濟疲軟顯然影響了在香港上市的中國公司的股票表現。」

紐約時報指出，中國與香港股市的跌跌不休與美國股市的亮麗表現形成非常鮮明的對比，充分展現出美中兩大經濟體迂迴不同的前行之路。

紐約時報指出，中國危機深重的房地產 業加劇了中國經濟的困難，而且將危機蔓延至香港。在經歷了連續多年的無序擴張和從香港等外國投資者大肆借貸融資後，目前幾乎每一家中國的房地產開發商都已經崩盤。