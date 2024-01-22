內地生赴港讀碩士 遭電騙25萬美元輕生 父籲港漂要求援

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 去年錄得逾7萬宗罪案，詐騙案占45%，受害者除了金錢損失，也有人不堪壓力而跳樓身亡。

香港01報導，19歲遼寧青年去年9月到香港修讀碩士課程，抵港不久收到扮內地公安詐騙電話，騙徒指他涉及跨國洗黑錢案件。青年信以為真，向家人及朋友借共200多萬元（約逾25.5萬美元）繳交騙款，最終因承受不住騙徒施壓及誤以為自己犯案而心生內疚，跳樓輕生。

死者父親20日在警方宣傳港漂防騙的活動上，透過錄音說：「我們無法相信（兒子）就這樣離世了......，在真相還原過程中，我們了解到純善的孩子受到詐騙集團 假冒內地公安的恐嚇、威逼、詐騙、被脅迫」。他代表家人向在港學習生活的內地生呼籲，提醒與錢財相關聯的事情一定要跟家人、警方、校方溝通商議，同時呼籲社會各界出台實質有力的措施和手段打擊詐騙分子。

隨著擴大非本生赴港讀大學比例及「高才通」計畫實行逾一年，「港漂」群體愈來愈大。警方自去年起針對涉及「港漂」被詐騙問題，籌辦「護港漂」計畫，為令防騙資訊深入民心，警方首度與小紅書 網紅合作，以創新有趣方式攝製防騙宣傳影片。