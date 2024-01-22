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穿漢服遊廣東佛山 港人打卡讚「有年味」

香港新聞組／香港22日電
農曆新年即將到來，香港中環石板街的商戶換上賀年裝飾，吸引市民及旅客前來選購或拍照，氣氛濃厚。（中新社）
農曆新年即將到來，香港中環石板街的商戶換上賀年裝飾，吸引市民及旅客前來選購或拍照，氣氛濃厚。（中新社）

甲辰龍年即將到來之際，香港第14屆佛山（禪城）嶺南年俗歡樂節暨甲辰年佛山古鎮燈會20日晚在廣東佛山「嶺南天地」啟動，這也是粵港澳大灣區今年首個以迎龍年新年為主題的民俗文化活動，拉開迎新春序幕。不少香港遊客身穿各式漢服，手持摺扇，直呼「很喜慶，很有年味！」

文匯報報導，當晚，以「朱龍入水」、「魚躍龍門」為主題的古鎮燈會燈組正式亮相，還原古時燈會盛景。專程從香港及大灣區內地城市趕來的港人，組團穿漢服，逛古鎮，沉浸式遊園。

1月20日晚19時30分，嶺南民俗文化節和古鎮燈會在佛山禪城區嶺南天地的「嫁娶廣場」開啟。身穿不同服裝的民俗文化的「古人」，向遊客派發金龍、鯉魚等不同造型燈飾，「財神爺」更來到遊客中間派發紅包，現場氣氛熱烈、喜慶。在「嶺南天地」，身穿各式漢服的遊客廣袖輕揚，衣袂飄飄，一個個化身古代才子佳人，漫步在璀璨的夜色中，展示了漢服的優雅與端莊。

精采的民俗活動吸引了不少大灣區城市居民。現場有不少從廣州、東莞等地趕來的香港遊客，禪城區港人交流會、香港佛山祖廟海外聯誼會的逾20位成員以及在佛山的香港青年企業家、在港佛山鄉賢等，組團專程趕來。

港人Candy身穿漢服，手持摺扇，跟隨巡遊隊伍走在嶺南古樸的青磚和木格花窗前，不時擺出創意造型拍照。「很喜慶，很有年味，非常開心！」Candy興奮地說。

佛山彩燈是國家級非物質文化遺產，也是嶺南傳統文化的瑰寶。燈會上，一條由彩燈點亮的金燦燦游龍，造型精緻、氣勢恢弘，引得大量遊客駐足觀看、拍照留念。據悉，佛山禪城區在「嶺南天地」商圈、兆祥公園、東方新天地、城門頭路等重點區域及主幹道，設置了造型新穎的燈組燈飾，共同組成了整個佛山古鎮的彩燈景觀。

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