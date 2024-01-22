港擬增資助屋比例 公屋輪候4.5年目標不變

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 公營房屋建屋量增加，勢必加重房屋委員會財政負擔。房屋局局長何永賢表示，港府 正研究增加居屋等資助出售房屋比率，為房委會開源，但公屋需求大，在公屋輪候時間6年封頂，以及2026/27年綜合輪候公屋時間降至4.5年的目標不變之下，暫時要到下個五年較後時間，才有空間提升出售資助房屋比率。

大公報報導，有關注團體及立法會議員指出，增加資助出售房屋不僅有助紓解房委會財政壓力，亦有助滿足市民置業需求，在2028/29年後增加資助出售房屋比率是合適安排；有智庫組織認為，公營房屋供應可從「量」逐漸向「質」過渡。

房委會未來要興建大量公屋，需要大量支出，房屋局局長何永賢昨日接受電視節目訪問時表示，要開始思考財政平衡和量入為出，其中一個建議是調校公屋與出售資助房屋的比率，透過增加出售居屋或綠置居，增加房委會收入。

現時房委會的公屋／「綠置居」與居屋的比例約為七比三。何永賢表示，港府在2018年將比例由「六比四」調整至「七比三」，是因為當時的公屋輪候冊人數多，而目前仍有13萬人在輪候冊上，日後是否有空間調整比率，要視乎公屋輪候人數等因素。她強調，公屋輪候時間6年封頂，以及2026/27年綜合輪候公屋時間降至4.5年的目標不變，相信要到下個五年較後時間，才有空間提升資助房屋比率。

她提到，增加資助房屋比率可能會稍微增加公屋輪候時間，市民可思考三年上樓目標能否延長，「三年半大家接不接受呢？」

房委會另一個開源方法是增加商業設施，何永賢認為，可從密度、商鋪種類入手調整，商業樓宇小組委員會會研究有沒有空間加大屋邨商業設施比率，但相關發展參數有既定要求，會一併檢視規畫署是否有空間調整。

她又說，未來會透過組裝合成法興建公屋單位，降低現時每間近百萬元的成本，初步相信或可降低一成至一成半。

房委會早前引入多項新措施打擊濫用公屋，包括引入「加分制」鼓勵屋邨物管公司舉報公屋違規行為等，房屋署署長羅淑佩早前預告，本年度可望收回逾2200個濫用公屋單位，數量將超越上年度，創近年新高，房署將繼續多管齊下打擊濫用公屋，最快於第一季再公布新措施。