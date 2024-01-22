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港馬拉松規模復常 446人獲「萬金獎勵」 1死842傷添憾

香港特派員李春／香港22日電
2024渣打香港馬拉松21日在香港開跑，賽事包括全程馬拉松、半程馬拉松、10公里跑，10公里輪椅賽、輪椅賽體驗組，約7.4萬名跑手報名參加賽事。圖為參賽者在日出時進行10公里賽事。（中新社）
2024渣打香港馬拉松21日在香港開跑，賽事包括全程馬拉松、半程馬拉松、10公里跑，10公里輪椅賽、輪椅賽體驗組，約7.4萬名跑手報名參加賽事。圖為參賽者在日出時進行10公里賽事。（中新社）

香港21日舉辦渣打馬拉松賽，在「萬金獎勵」下參賽者眾，以逾7萬人規模恢復至疫前水準。然而賽事大批跑手受傷，令外界關注，一名男子賽後在地鐵站月台暈倒身故，另一名男子在醫院報稱危殆。此外，藝人周潤發今次挑戰半馬，衝線一刻引起全場歡呼。

香港馬拉松星期天早上舉行，賽事完成後，統計共有842人受傷，39名跑手送院治療，當中一人危殆，5人情況嚴重。大會指有一名參與10公里賽事的男跑手在接近終點時倒地昏迷，心臟一度停頓，在場的醫療人員即時處理，送院後情況有改善；其餘傷者大部分是擦傷、扭傷或抽筋。

報稱身故的是一名30歲男子，他賽後走到港島天后港鐵站在月台暈倒昏迷，送往律敦治醫院，醫管局說，這名男子搶救無效死亡。

有意見指香港渣馬今年賽道較狹窄，田徑總會行政總監伍于豪回應說，今年各項賽事都沿用疫情前賽道，但部分路段可能因道路工程有變化，強調賽後會檢討。他稱留意到早上8時終點出現擠塞情況，有可能是與領獎牌和行李的安排有關，加上有參加者在終點停留。

香港今次舉辦渣打馬拉松，其中全馬及半馬以尖沙咀彌敦道為起點，10公里跑手在東區走廊出發。全部賽事以維園作終點，特首李家超及警務處處長蕭澤頤等在尖沙咀主持全馬起步禮。

今年賽事設有7萬4000個名額，回復至疫情前的水平，跑手出席率約91%。今年還特邀非洲跑手參與，結果全馬賽事男女子組冠軍均由非洲特邀跑手奪得。

另外，如果跑手能於指定時間內衝線，會有1萬港元（約1280美元）獎金，田徑總會表示，今年共有446人達標，較去年多一倍，認為「萬金獎勵」有刺激作用，鼓勵跑手努力準備，提升成績。

周潤發完成馬拉松半馬賽事，時間為2小時26分08秒，他直言不滿意今次成績。（取材...
周潤發完成馬拉松半馬賽事，時間為2小時26分08秒，他直言不滿意今次成績。（取材自微博）

香港新聞組／香港22日電

大公、文匯報報導，周潤發今次挑戰半馬賽事，時間為2小時26分08秒。他直言不滿意今次成績，因比上次慢了4分鐘，但比自己半馬紀錄快8分鐘。

不少政商界名人21日參與馬拉松賽事，當中2公里的「領袖盃」短途賽闊別5年後再上演，今屆「領袖盃」增設「殿堂盃」比賽，財政司司長陳茂波以「嘉賓跑手」身分參加，11分鐘扺達終點獲「殿堂盃」亞軍。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛及夫人郭晶晶攜手參加。

香港 馬拉松 周潤發

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