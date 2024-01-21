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內地電影「北京雜種」 港M+播出僅見「張元作品」

香港新聞組╱香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地獨立電影「北京雜種」昨日在M+博物館放映，有報導指，電影片名無法通過電檢，必須刪片名才可在香港放映，查詢M+博物館網頁，也未見片名，僅顯示「張元作品」。電影圈認為「香港電檢處太敏感」，有學者認為不一定是因名字帶來「聯想」，或與電影中具中國文化反抗的背景有關。

綜合明報、香港01報導，電影報刊辦未回應片名不獲電檢通過的問題，僅稱不會評論個別影片的申請。M+博物館則稱，導演張元和 M+策展團隊更新了電影標題，以凸顯導演在節目的角色。

報導指出，「北京雜種」主角都是大城市「邊緣人」，或追逐理想換來失落，或率性而活陷入迷惘，是一群於新舊時代錯亂夾縫中不能自拔的「雜種」。片長88分鐘，曾獲3項電影節獎項，M+播放版本則為85分鐘。該片首映於1993年8月瑞士，至今未在內地院線公映。

據報導，「北京雜種」早前獲選為M+策展的「北京，如煙往事」放映活動，今年1及2月共放映兩場，為數碼修復版本。前日放映後設座談會，講者為張元，該片美術指導劉小東亦有出席；根據網媒「大城誌」報導，張元被問到為何叫「北京雜種」，僅說這是個夠「狠」的名字。

若在Google以「M+北京雜種」搜尋，首個顯示為繁體字的「北京雜種」，是M+介紹該電影的網站，但進入網站後未見「北京雜種」4字，只顯示「張元作品」，英文為A Film by Zhang Yuan，其他電影則如常列出片名。內地百度、豆瓣、愛奇藝等網站則正常顯示片名。

香港電影工作者總會發言人田啟文稱，自香港電檢制度實施以來，從未聽聞要求改片名才可上映，大多要求刪剪內容，相信是審查員認為電影名字敏感，他認為「香港電檢處太過敏」。

浸大電影學院高級講師應亮認為，不一定是因片名帶來「聯想」的問題，或與電影背景有關，因電影反映當時中國的文化反抗，亦是地下電影，但M+已做宣傳，故有關部門要求改名，「（向內地）有所交代」。

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