香港馬拉松 周潤發挑戰半馬 2小時26分08秒跑完

香港馬拉松21日開跑，來自北京的陳雨繁(左)與香港選手曾曉彤(右)，分別贏得男女10公里組冠軍。(取材自香港電台)

香港馬拉松 21日清晨5時40分開跑，共吸引7萬4000人參賽，港星周潤發 挑戰半馬，早上8時30分起步，衝線時間為2小時26分08秒，參賽過程深受矚目。男子10公里由內地選手陳雨繁奪得冠軍，用了30分鐘58秒；女子10公里則由香港選手曾曉彤稱后，以36分鐘46秒衝線。前香港紀錄保持者紀嘉文，則因為腹痛選擇退賽。

香港01報導，周潤發去年在渣馬出戰10公里，今年他轉戰半馬，角逐半馬3組，21日早上8時30分起步，他在早上11時前跑抵維園終點，衝線時間為2小時26分08秒。這不是周潤發首次參加半馬，2023年11月的港珠澳半馬，他以2小時27分56秒完賽。

報導稱，根據賽會應用程式的非官方數據，周潤發以2小時26分08秒完成半馬，比他上次跑港珠澳半馬略快，創出個人半馬賽事最佳成績。

68歲的周潤發早上從尖沙咀的起點出發，沿彌敦道北行，轉入亞皆老街，上西九龍公路。9時10分左右，發哥跑到荔枝角公園對開的西九龍公路折返點，往西隧跑去。過海後，由西環跑去銅鑼灣，途經龍和道，在10時40分左右過馬師道天橋，經怡和街，進入維園終點衝線，順利完成約21公里的半馬比賽。

另據香港電台報導，10公里的賽程，男子組由19歲的陳雨繁來自北京，是一名大學生。他在賽後形容今天狀態不錯，天氣涼快，有助取得好成績，今次是他首次在香港參加跑步比賽。

陳雨繁說已跑步8年，賽前做好準備，有很多訓練。他曾在2022年參加「世界中學生運動會」的跑步比賽，現時專注跑10公里和半馬，日後亦打算跑全馬。