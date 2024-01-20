港律政司長：國安法保釋條件適用於23條立法

香港 政府計劃今年內完成「基本法」23條立法。香港律政司長林定國表示，「基本法」23條是國家安全法律，國安法的保釋條件及聘請海外律師等規定，適用於涉及23條的案件。

香港有線電視今天播出林定國的專訪。綜合有線電視及香港電台等港媒報導，他表示，「基本法」23條是國家安全法律，要與國安法接軌及互相兼容。國安法中有關保釋條件，及涉案人聘請海外律師要取得香港行政長官發出證明書等規定，都適用於涉及23條的案件。

林定國舉例，香港國安法列明，法庭要相信被告不再從事危害國家安全的行為才可獲准保釋，而此規定是適用於所有危害國家安全的案件，不只限於國安法，即使是涉及煽動罪的案件也適用。

至於聘請海外律師，林定國表示，去年修訂的「法律執業者條例」，已訂明所有涉及危害國家安全的案件，如要聘請海外律師都要獲得行政長官發出證明書，故也適用於涉及23條的案件。

至於23條立法是否會參考國安法，設有可移交中國大陸審理的條文，林定國重申，若某些很極端的情況香港無能力處理或國家出現很大危機，才會啟動移交中國大陸審理的程序。

他說，大原則是「基本法」23條要與國安法兼容接軌，條文之間互相對接，但如何在23條立法時滿足此原則，要「深思熟慮」。

香港實施國安法後，不少國安法案件的被告未獲保釋。香港泛民主派初選案47名被告被控違反國安法下的顛覆國家政權罪，大部分被告未獲准保釋，2021年初被捕至今已還押近3年。

壹傳媒創辦人黎智英 2020年8月被捕，一度獲准保釋，同年12月不獲准保釋需還押，連同2022年被判欺詐罪成判囚逾5年，迄今仍在獄中。

其他被控違反國安法的蘋果日報高層，2021年中被捕後也還押至今。