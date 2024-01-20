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全面復常1年 香港故宮逾200萬訪客

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港西九文化區管理局董事局18日舉行第117次會議，亦是今年第一次會議。該局行政總裁馮程淑儀在會上總結過去一年成績時表示，全面復常的一年西九整體運作順暢，M+和香港故宮博物館的到訪者中，超過六成是遊客，去年跨年夜更有約5萬旅客和市民選擇在西九海濱度過，香港故宮博物館更在16日迎來第200萬名訪客。

文匯報報導，未來一年，西九文化區將再接再厲，舉辦一系列推廣中外文化的展覽和表演，並會與20多間海內外文化機構建立夥伴關係長遠合作，在港演出取得良好反響的《大狀王》也將赴內地多個城市巡演。

馮程淑儀表示，過去一年，西九已成為香港新文化旅遊地標，在剛剛過去的聖誕節，西九文化區與旅發局合辦「2023香港繽紛冬日巡禮」，其間共吸引逾45萬人次到訪，當中大部分是旅客，而跨年除夕夜更有5萬人在藝術公園迎接新一年。

今年西九將繼續努力為市民和旅客提供多元化的文化藝術體驗。今年3月25日，西九管理局將舉辦首屆「香港國際文化高峰論壇2024」。M+將於今年舉辦3個特別展覽，包括3月份與法國五月藝術節合作的「香港賽馬會呈獻系列：黑白─攝影敘事」展覽。位於M+ 2樓的南展廳，將於下月3日起進行「山鳴水應」專題展覽。

香港故宮文化博物館同樣成績斐然，復常通關僅一年已迎來200萬名訪客。剛剛結束的「凝視三星堆─四川考古新發現」特別展覽共接待超過22萬名訪客，平均每日2500人次，打破該館特別展覽的單日訪客紀錄。今年，香港故宮文化博物館將推出4個特別展覽，並繼續輪換故宮博物院的珍品，及推出其他專題展覽。

對西九文化區2023年的表現，立法會議員馬逢國18日表示，西九建設前期投入巨大，全社會都對其抱有很高的期望，樂見復常後西九運作暢順，「但也不能滿足於目前已有的成績，今年應該再加把勁。」目前，西九面對的其中一個挑戰是財困，他建議管理局繼續開源節流，保證轄下單位正常運作。

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