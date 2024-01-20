香港消費者信心指數下跌 比疫期還慘

香港各項消費者信心指數調查全數錄得下跌，民建聯建議港府要向市民實時廣泛宣傳利好經濟因素，同時促請港府針對疫後整體經濟模式轉變，改變營商思維。（中通社）

香港 經濟疫後復甦步伐緩慢，據民建聯於上月中進行的消費者信心指數調查結果顯示，「目前狀況指數」、「消費者預期指數」、「綜合消費者情緒指數」全數錄得下跌，反映香港經濟復甦情況與公眾預期存在落差。民建聯解釋，是次調查時全年旅客及外資企業赴港數目等利好因素尚未公布，以致數據存在一定偏差。

綜合文匯報等港媒報導，民建聯建議港府 要向市民實時廣泛宣傳利好經濟因素，同時促請港府針對疫後整體經濟模式轉變，改變營商思維，例如發展內地旅客喜歡的小巷內網紅打卡小店，以及外國旅客喜歡的爬山、去海灘的綠色旅遊等。

民建聯於每年年中及年底均會進行一次消費者信心指數調查，是次調查於上月中進行，成功訪問了802名18歲或以上市民。結果顯示，「目前狀況指數」由去年6月的84跌至歷年第二低的77；「消費者預期指數」由上次的113跌至91；「綜合消費者情緒指數」由104跌至87，其餘指數的數值亦較上次調查有所下跌，且還低過疫情 時期，市場瀰漫負面氣氛。

民建聯副主席、經濟發展事務發言人周浩鼎表示，上月調查時未到聖誕假期，市民沒有看到西九龍、尖沙咀等地區很多旅客的情景，而港府當時未公布一些利好數據，例如去年全年3400萬人次旅客訪港，回復至疫情前逾半；去年有9039家外國駐港公司，重返2019年水平，並有逾300家外資企業赴港。

這些數據均顯示香港的發展機會仍非常強大，外國對香港有信心，「市民未掌握最新的宏觀經濟數據，比較直接受到其他經濟狀況數據影響，例如房屋價格調整等消息，所以市民對經濟狀況相對悲觀。」

為此，周浩鼎建議港府將利好數據訊息實時廣泛向公眾宣傳，令市民更有效掌握資訊，對經濟信心的前景也會改觀。

民建聯副主席、房屋事務發言人陳學鋒表示，疫情後香港以至全球經濟都面對轉型，包括消費模式轉變，由傳統零售轉變成網購，以及旅遊模式轉變，例如訪港旅客「不過夜」，以及由以往團體旅遊購物轉變成個人「深度遊」等。

他舉例，以往內地旅客赴港會到金鋪及商場購物，但現時很多旅客喜歡到網紅小店打卡，故建議社會各界應該針對疫後整體經濟模式轉變，改變營商思維，迎合市場環境，例如店鋪要發展自己的特色，產品需與時並進及不時創新，以吸引旅客。