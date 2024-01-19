港正生書院被揭財政混亂 校長陳兆焯曾獲傑青

香港示意圖。(圖：shutterstock)

正生書院2009年因遷校問題引起關注，同年被揭發財政混亂，被指收取學生綜援金作為學費及投資 內地色情場所，但廉政公署曾展開調查，其後表示無發現任何貪污或舞弊疑點，已終止調查。

明報報導，正生會1985年由林希聖創辦，提供戒毒服務及輔導吸毒者。正生書院校長陳兆焯自創校一直擔任校長，他於2000年獲選為「十大傑出青年」，2014年獲嶺南大學頒授榮譽院士。陳與家人早前移居英國，並於2022年初成立基督教正生會（英國）。

港媒2009年曾報導，逾八成正生學生靠領取綜援金支付學費，社署當時表示，正生書院約100名學員為綜援受助人，每年涉公帑約1260萬元。壹週刊同年報導，正生會在福建省武夷山開設旅遊公司，投資約2000萬港元，記者親身到場發現上址是一間集夜總會、卡拉OK、足浴及色情按摩於一身的色情場所。

據報導，正生書院其後反駁指控，林希聖承認當年臨急找朋友借地址註冊，及後忘記更改，強調正生不涉色情活動；林表示投資1800萬元是用作發展內地教室，安排本港學生到內地探訪受助的囚犯子女、孤兒及愛滋病童，而購入酒店房間是方便接待。

報導稱，就正生書院帳目不清問題，廉署2009年分別到正生書院校址、學生宿舍、林希聖及陳兆焯寓所等地點搜查，翌年向正生發信，表示無發現疑點。

報導指出，在正生書院任教14年的梁寶儀昨稱，校長陳兆焯到英國發展正生分會、有投入經費到外國，教職員都知道，因「英美都好需要人幫」，信任陳兆焯和前校監林希聖的做法。