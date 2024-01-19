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財爺消除市場疑慮：香港不會徵資本增值稅

香港新聞組╱香港19日電
投行摩根大通（JPM）日前發表報告指，資本增值稅在香港難以推行，因為有關稅制完全違背香港的低稅理念。（中通社）
投行摩根大通（JPM）日前發表報告指，資本增值稅在香港難以推行，因為有關稅制完全違背香港的低稅理念。（中通社）

疫情及中美角力等政治因素影響下，近幾年港府財政入不敷出，加上資金外流，股市疫弱，令資本市場受困，近期外界有人建議港府徵收資本增值稅和離境稅，備受市場關注。媒體報導，香港財政司司長陳茂波明確表示，港府在可見短期內都不會徵收資本增值稅和離境稅，消除了市場對此的疑慮。

所謂資本增值稅，是對出售資產所得利潤徵收稅款，最常見的是股票和房地產。

中央社引述大公報報導，正在達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇年會的陳茂波接受該報專訪時說，在目前或可見短期內，香港不具備開徵資本增值稅的條件，也沒有考慮徵收離境稅。

他說，在香港經濟逐步復甦、信心有待全面恢復之際，任何開源措施都必須兼顧潛在影響。

他說，要保持簡單低稅制的優勢，保持香港在國際市場的競爭力，以及維持優良的營商環境和鞏固營商信心，以繼續吸引企業及投資等。

香港歷來採取簡單低稅制，主要是個人薪俸稅和公司利得稅，兩者標準稅率在15%左右。

另據明報報導，對於自由黨建議向香港居民開徵「海陸空離境稅」，陳茂波表示不會考慮，「我不認為對香港有利」。

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