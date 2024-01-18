ECA：外派員宜居城市 港排名回升至77

年度宜居城市排名顯示，香港由2022年的第92位，上升至2023年的第77位。圖為從香港山頂俯瞰維多利亞港和市中心的天際線。（路透）

全球外派人力資源顧問機構ECA International發布年度宜居城市排名，香港 自2022年開始陸續撤銷新冠疫情 防控措施後，其宜居城市排名由2022年的第92位，回升至2023年第77位，但仍遠低於10年前的第17位，新加坡 則連續10年排行第一。

香港經濟日報報導，ECA指颱風頻繁、汙染較高、房屋供不應求等因素，均降低了香港的宜居程度，建議港府從改善汙染等方向著手改善排名。

ECA發布的宜居城市排名綜合分析不同生活環境因素，包括醫療服務、住房及公用事業、隔離程度、社交網絡與休閒娛樂設施、基礎建設、氣候、個人安全、社會政治環境及空氣質素等，評估全球超過500個地區的宜居程度。

綜觀東亞外派僱員宜居城市排行榜在過去10年變化，香港整體排名持續下降，2013年位居全球第17位，但在2023年已跌至第77位，但仍躋身於亞洲區內最宜居城市的前10名（亞洲第7位）。

報導稱，ECA亞洲區域總經理夏力信表示，香港及中國是全球最後一批解除新冠防控措施的地區之一，兩地的生活環境因素在解除措施前都較具限制，隨著防控措施陸續被撤銷，香港及中國城市的宜居程度在過去12個月間均有所改善。

夏力信稱：「香港擁有優良的設施、基礎建設、娛樂選項及低犯罪率，相對於亞洲區內其他的城市仍然具相當的吸引力。」

另據文匯報報導，香港曾在2013年排名第17位，但其後一直被拋離，夏力信認為，在未來的12個月內香港還有改進的餘地，「香港的一些汙染是本地產生帶來的，汙染問題也許在香港政府的控制範圍內，香港有非常好的公共交通，個人汽車使用率亦相當低，不過可以在使用電動汽車方面作出改進推廣，幫助減少本地產生帶來的汙染。」

他亦表示，香港還有時間令航班恢復到新冠疫情前的水平，這或有助提高一些香港的分數。