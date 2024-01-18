港保安局局長：內地客春節遊港 通關時間擬延長

香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年透過個人遊計畫訪港的旅客占整體內地客60%，與疫情 前相若，過夜客平均留港時間則延長至去年第三季約3.5晚。香港 保安局局長鄧炳強透露，正與內地積極商討春節高峰期延長一些口岸的服務時間，包括有鐵路的口岸，以及讓汽車24小時通關。

香港文匯報報導，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日在立法會回應議員質詢時表示，旅發局今年將推出新運動，重點推廣禮貌和服務質素，鞏固香港國際旅遊城市地位，並正與內地商討，有序擴大個人遊內地城市，調整內地旅客購物免稅額等多項安排，希望吸引更多內地遊客訪港。

楊潤雄表示，旅遊業是香港經濟重要支柱之一，疫情前占本地生產總值約4.5%，提供超過25萬個就業 機會。內地個人遊計畫自2003年7月28日起實施，目前涵蓋49個指定內地城市。去年透過個人遊計畫訪港的旅客占整體內地旅客的60%。

據報導，鄧炳強在回應立法會議員嚴剛問到河套深港科技創新合作區最新推展進度及時間表，以及又會否採用「無感通關」等時表示，「河套深港科技創新合作區將以『一區兩園』模式運作，兩地正探討在河套區建設跨河橋梁，連接兩個園區。橋梁的確實位置、通關模式及建造時間表等細節，有待深入討論。由於『無感通關』技術要即時比對資料庫中的所有資料，為確保效率，較適合應用在服務少於10萬人的口岸，因此一般服務所有旅客的口岸現階段不合適使用。」

「港深正全力推展皇崗口岸重建，包括研究推行『合作查驗、一次放行』便利通關模式。」鄧炳強解釋，兩地的自助通關或櫃枱將設在口岸邊界的各自司法管轄區，並排建立，旅客只需排一次隊，檢查一次證件及核實一次身分，就可以經過出入境雙方的檢查區域，完成兩地的出入境手續。